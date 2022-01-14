電腦若是要錄音，心裡面想到哪款錄音工具呢？除了系統內建的錄音工具之外，這次要和大家推薦 AnyMP4 Audio Recorder 電腦錄音專家工具，這款工具和 AnyMP4 Screen Recorder 螢幕錄音錄影算是姊妹工具，不過不具備螢幕錄影功能，專門設計給電腦錄音的需求，可以設定不同的錄音專案，可以進行排程錄音，錄音格式支援 WMA、MP3、M4A 與 AAC 四種常見的聲音格式，現在影音製作需求變多了，錄製聲音的工具也不能少，限時免費趕快收下唷！

△ 進入活動頁面之後，輸入名稱、信箱與勾選 Privacy Policy 之後，點選 Get Free Registration Code。

△ 之後去信箱收信就可以取得這次的活動序號，AnyMP4 Audio Recorder 免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Register 註冊。

△ 輸入剛剛所取得的活動序號點選 Activate 來啟動。

△ 接著就可以看到註冊成功的視窗囉！

△ AnyMP4 Audio Recorder 使用介面很簡單，主要分為喇叭和麥克風兩種錄音，點選 REC 即可開始錄音，錄音過後還具備有簡易的剪輯工具。

△ 錄音時可以設定要錄製的長度，避免忘記關閉的狀態。

△ 可以自己設定不同錄音專案，之後錄音時選定專案即可，不用每次去調整細節的設定。

△ 除了原本的軟體視窗模式之外，也有 Mini 的簡潔模式，小巧可愛唷！

https://www.anymp4.com/audio-recorder/

免安裝版：

AnyMP4 Audio Recorder 1.0.12.7z（GOOGLE下載）

AnyMP4 Audio Recorder 1.0.12.7z（1DRV下載）

AnyMP4 Audio Recorder 1.0.12.7z（MEDIAFIRE下載）

AnyMP4 Audio Recorder 1.0.12.7z（RAPIDGATOR下載）

AnyMP4 Audio Recorder 1.0.12.7z（MEGA下載）

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