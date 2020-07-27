有時候跟朋友或家人相約出去吃飯，找不到人或地點時，這時如果用 iPhone 來分享目前的位置給對方是不是很方便 ? 無論是想知道男女朋友即時位置，或是想知道家人、朋友的確切地點，我們都可以用本篇要教大家這六種方法來分享即時位置，除了會介紹如何使用內建的 iOS 功能來分享位置之外，也會額外介紹三個我們常用的 App 來達到這需求，無論對方是 iPhone 或 Android 手機都適用。

1. 使用 iPhone 內建「訊息」功能

使用內建「訊息」，要確定對方也是 iPhone，就可以向他傳送目前的位置資訊，開啟「訊息」後，點選對方的個人頭像後，選擇 「資訊」，這邊就有 2 個選擇：

傳送我的目前位置：傳一次目前的即時位置資訊

分享我的位置：可選擇分享位置的時間長短 (對方需開啟「尋找」App 查看)

我選擇只分享目前的位置，那麼 iPhone 就會將我目前的即時位置傳給對方，對方收到後就會開啟 Apple 地圖看到詳細地址。

2. 使用 iPhone 內建「尋找」功能

打開「設定」>點選「頭像」>「尋找」

點開「分享想我的位置」。

完成後，直接開啟內建的「尋找 App」，找到要分享的人，點選「分享」就能傳送你的位置。

3. 使用「Apple 地圖」

開啟內建的「Apple 地圖」 後，點選自己位置的藍色小點，接著點選「分享我的位置」，選擇你想透過什麼程式來分享，也可以直接選擇聯絡人。

4. 使用「Google Maps」

Google Maps 是 iPhone 跟 Android 都可以分享位置的 App。

開啟 Google 地圖，點選藍色小點，選擇「分享你的位置資訊」。

接下來，你可以選擇要分享位置給對方多長的時間，然後選擇下方要分享的對象，再輸入對方的電話或電子信箱，就可分享位置。

5. 使用「LINE App」

開啟對方的聊天室後，點選左下角的「＋」，選擇「位置資訊」。

接著點一下你目前的位置黑框，就會傳給對方了。這邊有一個小技巧要告訴大家，你可以移動「紅色圖釘」到任何地點，例如你們要約在某夜市，那麼你可以移動紅色圖釘到夜市的位置。

6. 使用「Zenly App」

Zenly 是目前超受歡迎的即時位置分享 App，有支援 iOS 及 Android，可以將朋友加入 Zenly 後，可以看到他們的現在位置在哪。

如果不想讓別人知道你的行蹤，就打開 「Zenly」 後，點選右下角「個人資料」> 打開「噗噗鬼模式」。

打開「噗噗鬼模式」後，將好友勾選起來後，你可以選擇三種模式：精準、模糊、凍結，我們開啟凍結模式，這樣就沒人看得到你了，

精準位置：朋友可以知道你即時且準確的位置資訊

模糊位置：朋友可以看到你即時的位置更新，但只知道大概位置

凍結位置：只能看到凍結前最後的位置，無法得知最新即時位置

以上介紹的六種不同的方法，大家學會了嗎 ? 不會在茫茫人海中找不到人了吧 ! 能夠輕鬆地用 iPhone 分享目前地點給別人，女生朋友如果要晚歸，也可以用這幾個方法分享自己的位置給家人朋友，讓他們知道你即時的位置，確保自己的安全。