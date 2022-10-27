緊急援助

iPhone 有自動偵測車禍的發出 SOS 求救訊息的功能，用安卓的朋友有想過目前沒這個功能怎麼辦嗎？我想 Android 應該很快就可以透過軟體更新增加車禍偵測的功能，不過在那之前，Android 其實有「安全與緊急狀況」功能，只是大家都會忽略它沒有填，小編想要請大家跟著一起填寫起來，包含緊急連絡人、緊急醫療資訊、SOS 緊急求救電話、自動發送緊急求救位置資訊，甚至幫你的家人、親人一起填寫起來，當然緊急狀況是不要發生最好，但發生了有做好準備是有益無害的，話不多說請拿起手機一起跟著做吧。

如何新增醫療資訊？

緊急援助

首先打開手機的「設定」，找到「安全與緊急狀況」，點擊「醫療資訊」。

Android 緊急醫療資訊

這邊就可以新增血型、過敏類型或服藥記錄等資訊，輸入完畢後按下儲存即可。如此一來任何撿到我們手機的人不用將手機解鎖，就能看到螢幕鎖定訊息和緊急救援資訊。

如何新增緊急聯絡人

Android 緊急聯絡人

同樣在「安全與緊急狀況」中，找到「緊急聯絡人」，點選「新增成員」，然後選擇要新增的現有聯絡人。如要讓手機在螢幕鎖定時顯示緊急救援資訊，請選擇「裝置鎖定時顯示」 下一步 「鎖定時顯示」。

與緊急聯絡人分享資訊

Android 緊急定位分享

遇到緊急情況時，你可以在手機上觸發緊急求救動作，例如撥打求救電話、將位置告知緊急聯絡人，以及錄製求救影片。

Android 緊急定位分享

首先是緊急定位服務，請檢查手機的緊急定位服務是否有開啟。當我們撥打緊急電話時，手機會取用我們的定位資訊，將我們的精準定位傳送給緊急聯絡人。

撥打緊急救援服務

Android 鎖定螢幕緊急電話

Android 手機請開啟「傳送 SOS 求救訊息」，在緊急情況下，連按三下電源鍵撥打給緊急連絡人或是 110。如果所在地區有多個緊急電話號碼，系統預設會打電話給警方。如要變更系統撥打的號碼，請輕觸「撥打緊急電話號碼」並輸入新號碼，然後輕觸「儲存」。

設定完成後，連按三下電源鍵就會自動傳送求救訊息給預設好的緊急聯絡人。

錄製緊急求救影片並自動分享

Android SOS 功能

建議大家可以將「附加相片」、「附加語音錄音」一起開啟，如此一來求救訊息就有更豐富的內容可以提供給緊急連絡人囉。

以上是關於 Android 手機比較重要的緊急求救訊息設定，各位如果還沒有設定好，或是你買新手機到現在還沒設定的，請現在拿起手機幫自己和家人都設定起來！

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