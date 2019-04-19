我摸電腦的時間比摸手機多，最近地震如此頻繁，是否有電腦版的地震通知工具呢？有需求的朋友可以試試看「地牛 Wake Up!」，這款軟體是利用地震發生時的兩種震波，速度快的稱為 P 波，破壞力較小；速度較慢的是 S 波，破壞力比較大，而地震速報就是先偵測到速度較快的 P 波時，運算推出震央在哪裡之後，在馬上通知大家破壞力強大的 S 波即將到達，藉此爭取這之間幾秒鐘的時間，至少讓大家可以提早一點點做準備。像這幾次地震大多都是在我工作時間，我都在電腦前面，電腦通知我會比手機還快，這款工具就非常的重要喔！

官方說明：當地震發生時會產生兩種震波，分別是速度較快、破壞力較小的P波與速度較慢、破壞力較大的S波。而地震速報的原理，就是利用地震儀先偵測到P波時，經過一連串的運算後推測出震央，再立即通知民眾破壞力較強的S波即將到達，爭取數秒至十數秒的預警時間。

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