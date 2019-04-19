地牛 Wake Up! 電腦版地震通知工具（Windows、Mac）

2019-04-19 05:28:57 哇哇

電腦版地震通知工具 地牛 Wake Up!

我摸電腦的時間比摸手機多，最近地震如此頻繁，是否有電腦版的地震通知工具呢？有需求的朋友可以試試看「地牛 Wake Up!」，這款軟體是利用地震發生時的兩種震波，速度快的稱為 P 波，破壞力較小；速度較慢的是 S 波，破壞力比較大，而地震速報就是先偵測到速度較快的 P 波時，運算推出震央在哪裡之後，在馬上通知大家破壞力強大的 S 波即將到達，藉此爭取這之間幾秒鐘的時間，至少讓大家可以提早一點點做準備。像這幾次地震大多都是在我工作時間，我都在電腦前面，電腦通知我會比手機還快，這款工具就非常的重要喔！

官方說明：當地震發生時會產生兩種震波，分別是速度較快、破壞力較小的P波與速度較慢、破壞力較大的S波。而地震速報的原理，就是利用地震儀先偵測到P波時，經過一連串的運算後推測出震央，再立即通知民眾破壞力較強的S波即將到達，爭取數秒至十數秒的預警時間。

電腦版地震通知工具 地牛 Wake Up!

開啟軟體後介面還頗簡單的，因為我安裝時沒有地震，畫面就是風平浪靜的樣子，左上角為狀態燈號。

電腦版地震通知工具 地牛 Wake Up!

設定部分能設定自己所在區域，以及地震強度的通知，與開機啟動等等，設定完成後就讓他常駐電腦上執行，就可以掌握第一手的地震通知。不過開發者也有遇到一些障礙：目前中央氣象局以我們為非公司單位的理由，拒絕提供我們地震速報資訊，故目前是以其他方式獲取地震速報，相較之下可能會有延遲，還請見諒。大家可以去看看官方發布的影片，可以驗證地震通知的即時性，雖然無法提早到數分鐘通知地震，至少也是有提早的！

http://eew.earthquake.tw/

64bit 安裝版下載：
地牛 OXWU-Setup-win64.exe（官方下載）
地牛 OXWU-Setup-win64.exe（MediaFire下載）
地牛 OXWU-Setup-win64.exe（Rapidgator下載）
地牛 OXWU-Setup-win64.exe（ZippyShare下載）
地牛 OXWU-Setup-win64.exe（YunFile下載）
檔案大小：66.89 MB

32bit 安裝版：
地牛 OXWU-Setup-win32.exe（官方下載）
地牛 OXWU-Setup-win32.exe（MediaFire下載）
地牛 OXWU-Setup-win32.exe（Rapidgator下載）
地牛 OXWU-Setup-win32.exe（ZippyShare下載）
地牛 OXWU-Setup-win32.exe（YunFile下載）
檔案大小：63.88 MB

Mac 版本：
OXWU-Setup-osx64.dmg（MEDIAFIRE下載）
OXWU-Setup-osx64.dmg（GOOGLE下載）
OXWU-Setup-osx64.dmg（NOFILE下載）
OXWU-Setup-osx64.dmg（本站下載）
檔案大小：69.25 MB

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