Facebook 如何將現有的 Email 換成現在常用的，而不用重開帳號呢？在 Facebook 剛推出的時候，你註冊的 Email 可能不是你現在常用的 Email，甚至若有重要驗證時，以前的 Email 也已經忘記密碼，連登入進去都有問題，因此今天要來與大家分享，如何將目前的 FB 新增多組 Email，甚至是直接將舊的 Email 移除，改為自己常使用的 Email 帳號，卻不會影響好友、照片、貼文等自己的所有帳號資料，有需要的朋友跟著小編動手設定吧 ~ 關於 FB 隱私，你也可以參考：Facebook 站外動態，你買過一根毛 FB 都知道！教你查詢與移除 保護自己的隱私

首先進入 Facebook 點擊右上方藍色箭頭，選擇「設定和隱私」。

然後找到「設定」。

在一般帳號設定中，找到「聯絡資料」進行編輯。

這時候你就可以看到目前自己註冊 FB 時所使用的 Email 啦，點擊「新增其他電子郵件地址或手機號碼」。

此時就可以輸入新的電子郵件，大家不用擔心，輸入以後舊的 Email 不會消失，能夠同時保有，除非你自己將它移除。

為了確保是本人操作，輸入完新的 Email 之後，需要再次輸入 FB 登入密碼，輸入後按下提交即可。

此時就可以到新的 Email 信箱中收信，確認變更 Email。

這時候回到 FB 就可以看到新的 Email 地址已經加上去囉，若你要移除舊的 Email 地址，可以將新的 Email 設定為主要，另一個就可以移除啦。若你不想要移除舊的也可以，這樣就多一個 Email 能夠登入這組帳號。以上就是更改 Email 資訊，卻不會影響到原本的 FB 資料，也不用重新創一個帳號的方式，大家趕快學起來吧！