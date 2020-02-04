你知道嗎？在臉書上看了任何貼文 FB 都追蹤得很清楚之外，連 FB 站外的活動，臉書也都追蹤的到，例如你今天在蝦皮買了 XX 鍋具，臉書就可透過 Facebook 像素、Facebook SDK 或 Facebook 登入，來得知你的站外動態，並將動態資料連同你的 Facebook 帳號一起儲存，該動態會儲存為「瀏覽過鍋具或廚具」以及「進行了購買」標記，因此你下次打開 FB 就有很高的機會看到購買 XX 鍋鏟的 9 折優惠券，今天小編就來與大家分享，如何查詢自己的 FB 帳號站外動態，以及如何刪除這些紀錄？關閉 FB 廣告你可以參考：關閉 Facebook 不想看的廣告，關閉個人資訊作為廣告用途
首先，點擊文章最後方的「FB 站外動態」連結，就可以看到上方的畫面，然後按下「管理你的 Facebook 站外動態」。
為了確保是本人操作，再次輸入密碼。
輸入完密碼之後，就會看到有哪些外部網站，分享我們的動態給 Facebook，沒想到小編有 776 個，這數字代表著，有 776 個報馬仔向 FB 通報我們瀏覽了哪些資訊、買過什麼東西等...
小編點了一下蝦皮的連結，發現蝦皮傳送了 40 筆動態給 FB，也就是說臉書可以透過這 40 筆數據，來對小編下 FB 廣告，聽完有沒有覺得非常可怕呢！這些數據除了會被用來投放廣告之外，還會被用來：
- 顯示你感興趣的內容
- 可能想參加的活動
若你想要停止蝦皮向 FB 傳送你的相關動態的化，可以點擊下方的「關閉之後來自 shopee.tw 的動態」
接著看到這個提示訊息，要我們再次確認是否關閉，這提示訊息的大意就是關閉後最多 48 小時候才會真正取消連結、若用 FB 登入蝦皮帳號會被登出、可能還是會看到蝦皮的廣告...，確認後按下關閉就可以啦。
若覺得一個一個移除太麻煩，點擊右上方的「清除紀錄」就可以一次清除所有 FB 站外動態的紀錄囉。大家如果趕快進去看看，究竟曾經有多少服務，洩漏你的個人隱私給 Facebook 了？
傳送門：Facebook 站外動態