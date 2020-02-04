FB 隱私安全

你知道嗎？在臉書上看了任何貼文 FB 都追蹤得很清楚之外，連 FB 站外的活動，臉書也都追蹤的到，例如你今天在蝦皮買了 XX 鍋具，臉書就可透過 Facebook 像素、Facebook SDK 或 Facebook 登入，來得知你的站外動態，並將動態資料連同你的 Facebook 帳號一起儲存，該動態會儲存為「瀏覽過鍋具或廚具」以及「進行了購買」標記，因此你下次打開 FB 就有很高的機會看到購買 XX 鍋鏟的 9 折優惠券，今天小編就來與大家分享，如何查詢自己的 FB 帳號站外動態，以及如何刪除這些紀錄？關閉 FB 廣告你可以參考：關閉 Facebook 不想看的廣告，關閉個人資訊作為廣告用途

Facebook 站外動態

首先，點擊文章最後方的「FB 站外動態」連結，就可以看到上方的畫面，然後按下「管理你的 Facebook 站外動態」。

FB 隱私安全

為了確保是本人操作，再次輸入密碼。

Facebook 站外動態

輸入完密碼之後，就會看到有哪些外部網站，分享我們的動態給 Facebook，沒想到小編有 776 個，這數字代表著，有 776 個報馬仔向 FB 通報我們瀏覽了哪些資訊、買過什麼東西等...

FB 站外動態

小編點了一下蝦皮的連結，發現蝦皮傳送了 40 筆動態給 FB，也就是說臉書可以透過這 40 筆數據，來對小編下 FB 廣告，聽完有沒有覺得非常可怕呢！這些數據除了會被用來投放廣告之外，還會被用來：

  • 顯示你感興趣的內容
  • 可能想參加的活動

臉書隱私

若你想要停止蝦皮向 FB 傳送你的相關動態的化，可以點擊下方的「關閉之後來自 shopee.tw 的動態」

Facebook 站外動態

接著看到這個提示訊息，要我們再次確認是否關閉，這提示訊息的大意就是關閉後最多 48 小時候才會真正取消連結、若用 FB 登入蝦皮帳號會被登出、可能還是會看到蝦皮的廣告...，確認後按下關閉就可以啦。

Facebook 站外動態

若覺得一個一個移除太麻煩，點擊右上方的「清除紀錄」就可以一次清除所有 FB 站外動態的紀錄囉。大家如果趕快進去看看，究竟曾經有多少服務，洩漏你的個人隱私給 Facebook 了？

傳送門：Facebook 站外動態

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什麼是Facebook 站外動態？ | Facebook 使用說明| Facebook
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