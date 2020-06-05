iNaturalist

生活中常常遇到陌生的植物、昆蟲等，有沒有方法可以快速知道他們的名稱呢？今天要跟大家分享的這款 App「iNaturalist」是由 National Geographic Society 國家地理學會、California Academy of Sciences 加州科學院共同開發，結合社群元素，可讓大家互相辨識自己認識的動植物，支援聲音、圖片辨識，甚至有可能獲得 iNaturalist 超過 40 萬名自然學家、科學家的辨識協助，讓我們能夠更加了解大自然，下次與家人、小朋友出門踏青，iNaturalist 能夠讓我們更加認識大自然喔，比起之前曾經分享過的形色 App 更加好用！

iNaturalist

iNaturalist 可在 Google Play 及 App Store 免費下載，完全免費使用無內購、無廣告，下載之後透過 FB、Google oogle 即可快速登入。

動物辨識App

點擊右下角的 + 號開始進行辨識，最強大的是 iNaturalist 除了照片之外，還支援聲音辨識。出門爬山聽到鳥叫聲，有時候聽的到聲音，卻看不到影，就可以透過錄音的方式來辨識。

植物紀錄App

上傳照片後，就可以等待 iNaturalist 社群中的大家來協助你辨識囉，在尚未辨識之前，都會顯示為「未知的物種」。如果你等不及的話，也可以點擊「建議之 ID」。

植物資料庫App

這時 iNaturalist 就會根據資料庫自動推薦相似的物種建議，我個人覺得還滿精準的，以上圖為例，我拍攝的是佛手香，一下就被辨識出來啦，算是相當精準。你可以點擊「選擇」來為自己的照片辨識。

iNaturalist

下方還有詳細的季節性、性別、植物物候資訊。

植物辨識App

我們的照片，經過 2 個人以上鑑定，才會成為較可信任的研究級資料，在 iNaturalist 中可以看到觀察者、鑑定者等社群元素的資料。

iNaturalist

你可以在 iNaturalist 的探索中，協助其他人辨識所上傳的動植物。也可以在任務中，探索附近區域常見的物種。 

植物資料庫App

不論是動植物、昆蟲、兩棲類、真菌、鳥類、魚類、爬行動物通通有，透過這樣的方式就可以快速認識自己所在位置附近的自然資源！大家趕快下載起來，下次遇到陌生的動植物，就不怕沒人問啦～

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iNaturalist（Google Play 下載）
iNaturalist（App Store 下載）

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