野生動物辨識App

出外踏青、旅遊時手機除了提供拍照的功能外，還有沒有什麼必裝的 App？今天要跟大家推薦的 Seek 動植物辨識 App，能夠辨識野生動物、植物，在 iOS 及 Android 平台中可以免費下載，出門除了看美麗的風景，吃好吃的美食外，也可以利用這款 App 來一場生態教育，尤其是喜愛登山、健行的朋友，趕快下載起來囉。你也可以參考：【iOS】 形色 APP 辨識超過 4000 種花名，大家都是花草達人

Seek

到 Google Play 或 App Store 即可免費下載，下載之後輸入生日就可以開始使用啦。

Seek

Seek 比起其它植物辨識 App 較有特色的地方是，Seek 會顯示所在區域附近的常見物種，按下下方的相機鈕即可開始進行辨識。Seek 除了植物外，也能透辨識野生動物。

植物辨識App

開始辨識時，只要將鏡頭對準植物就好囉，不過實測之後對於植物的辨識速度較低、準確性也不高，建議可以在光線較清晰的環境下，拍到植物的花或特徵較強烈處，來提高辨識度。此外你可以載入相片來辨識物種。

野生動物辨識App

Seek

除了辨識外，Seek 也加入了一些遊戲的元素在裡面，例如建立等級制度，觀察超過數個物種後，就能夠升級 ; 另外也加入了挑戰制度，根據任務進行不同的挑戰並解鎖，藉由解任務的過程中，觀察身旁常見的動植物並了解他們，查出門踏青的朋友，趕快下載起來囉~

下載：
Seek（Google Play 下載）
Seek（App Store 下載）

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