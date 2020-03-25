你常跑郵局寄件嗎？台灣郵遞區號因為人口成長，原來的 3+2 碼已經不敷使用，從 3 月起正式改為 3+3 碼，對一般民眾會有什麼影響？新的 3+3 碼要如何查詢，本篇文章看完能夠有初步的了解，那我們開始吧。



郵遞區號上的數字代表什麼？

在開始知之前，我們來了解一下郵遞區號，各號碼所代表的意義：

第 1 碼：用於區分區域，看第一個數字郵差就可以知道是什麼範圍的郵件

1 > 台北市

2 >基隆市、新北市、宜蘭縣、連江縣、釣魚台列嶼

3 > 新竹市、新竹縣、桃園市、苗栗縣

4 > 台中市

5 >彰化縣、南投縣

6 > 嘉義市、嘉義縣、雲林縣

7 > 台南市

8 > 高雄市、澎湖縣、金門縣、東沙群島、南沙群島

9 > 屏東縣、台東縣、花蓮縣

第 2 碼：編號

第 3 碼：投遞的郵局

3+2 與 3+3 有什麼差別？

對於郵局來說，3+3 碼能夠讓分揀作業更加有效率、加快投遞速度。而政府機關、學校、公司、大宗段會直接編列專用的後三碼，在作業時，工作人員可直接辨識後三碼，就能夠知道這是大宗郵件，讓郵務作業時間更加精簡。

3+3 碼如何查詢？

基本上前三碼維持不變，後三碼的部分，民眾可直接進入中華郵政查詢業面，填入所在地區、路段，就能夠查詢到新上路的後三碼。大家可以事先查詢好，未來要寄信的時候，就請多多配合填寫，不僅能加速自己郵件投遞時間，也能讓郵局作業更加省時省力唷！

郵遞區號查詢：https://www.post.gov.tw/post/internet/Postal/index.jsp?ID=208