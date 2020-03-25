郵遞區號查詢表

你常跑郵局寄件嗎？台灣郵遞區號因為人口成長，原來的 3+2 碼已經不敷使用，從 3 月起正式改為 3+3 碼，對一般民眾會有什麼影響？新的 3+3 碼要如何查詢，本篇文章看完能夠有初步的了解，那我們開始吧。


郵遞區號上的數字代表什麼？

在開始知之前，我們來了解一下郵遞區號，各號碼所代表的意義：

第 1 碼：用於區分區域，看第一個數字郵差就可以知道是什麼範圍的郵件
1 > 台北市
2 >基隆市、新北市、宜蘭縣、連江縣、釣魚台列嶼
3 > 新竹市、新竹縣、桃園市、苗栗縣
4 > 台中市
5 >彰化縣、南投縣
6 > 嘉義市、嘉義縣、雲林縣
7 > 台南市
8 > 高雄市、澎湖縣、金門縣、東沙群島、南沙群島
9 > 屏東縣、台東縣、花蓮縣

第 2 碼：編號
第 3 碼：投遞的郵局

3+2 與 3+3 有什麼差別？

對於郵局來說，3+3 碼能夠讓分揀作業更加有效率、加快投遞速度。而政府機關、學校、公司、大宗段會直接編列專用的後三碼，在作業時，工作人員可直接辨識後三碼，就能夠知道這是大宗郵件，讓郵務作業時間更加精簡。

3+3 碼如何查詢？

郵遞區號改成 3+3

基本上前三碼維持不變，後三碼的部分，民眾可直接進入中華郵政查詢業面，填入所在地區、路段，就能夠查詢到新上路的後三碼。大家可以事先查詢好，未來要寄信的時候，就請多多配合填寫，不僅能加速自己郵件投遞時間，也能讓郵局作業更加省時省力唷！

郵遞區號查詢：https://www.post.gov.tw/post/internet/Postal/index.jsp?ID=208

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二、依勞工退休金條例第26條規定，勞工於請領退休金前死亡者，應由其遺囑或遣囑指定請領人請領一次退休金。同條例第27條第3項規定，勞工死亡後無遺囑或指定請領人，其退休金專戶之本金及收益，應歸入勞工退休基金。
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