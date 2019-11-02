YouTube 是一個影音平台，但是如果想要上傳音訊檔案的話該怎麼辦呢？要透過影片後製剪輯軟體，來合併 MP3 檔案與圖片，來形成一部偽影片，但是這樣做太麻煩了，今天要跟大家分享這款 Tunes To Tube 線上工具，讓你直接上傳 MP3 檔案，就可以自動建立有圖片封面的影片，如此一來就可以快速上傳音訊檔案到 YouTube 囉。除了 YouTube 之外，你還可以將 MP3 上傳到：picosong 停止服務後，MP3 上傳替代工具整理

△ 進入首頁之後，先登入 Google 帳號，如果你擔心安全和隱私的問題，可以建立一個新的帳號來使用，不過這邊登入 Google 帳號會直接與 YouTube 連結，因此待會完成上傳音訊檔案時，影片會直接新增到這個 Google 帳號中。

△ 所以就看大家自己斟酌囉，我自己還是會登入要上傳到 YouTube 的帳號，這樣就可以一鍵上傳，不用再另外開啟 YouTube 後台。

△ 登入之後，點擊 upload files 來上傳你的 MP3 檔案以及封面圖片，如果你想讓封面圖片為全螢幕的話，尺寸大小可以設定為 1280 x 720 px，若你沒有現成的圖片，也能夠點擊下方的下拉選單來新增純色封面圖片。

△ 接著輸入影片標題、影片描述、標籤，最後再設定隱私還有影片大小就可以囉！

△ 以上兩個步驟全部都設定完畢之後，按下 Create Video。

△ 點擊之後影片就會被新增並上傳到剛剛連結的 YouTube 帳號啦。

△ 點開自己的頻道，確認一下剛剛上傳的音樂、圖片，已經被合併為一部影片囉，這樣就可以快速上傳音樂檔案到 YouTube，比起自己用剪輯軟體來編輯，還要快速一些，如果有需要的話趕快把這個網站記下來吧！

Tunes To Tube：https://www.tunestotube.com