2019 小米開學季於 8/23~8/29 23:59，推出多項優惠，並有 3 大新品同步登場，分別為小米空氣淨化器 Pro、小米藍牙項圈耳機、米家 LED 智慧檯燈 1S，更推出優惠組合包，像是學霸文青組合包、優質是有組合包等多項優惠，這邊小編幫大家整理出了優惠、新品資訊，趁著開學季，優惠跟著賺起來！

2019 小米開學季

△ 將於 8 月 23 日至 8 月 28 日推出為期一周的「小米開學季」優惠活動，於此期間除了開賣今日發布的重磅新品外，還推出多項超值優惠。

新品一：米家空氣淨化器 Pro

△ 米家空氣淨化器 Pro 於 8/23 上午十點開賣，售價新台幣 6,895 元，與米家空氣淨化器 2s 最大的差別就是在空氣淨化的效率上，Pro 適用坪數較 2s 來得更大，建議適用面積在 60 平方公尺，相較於 2s 的 37 平方公尺適用面積來的更大。

新品二：小米藍牙項圈耳機 降噪版

△ 小米藍牙項圈耳機 降噪版售價新台幣 2,395 元，同樣於 8/23 上午十點開賣，顧名思義它擁有更優異的降噪能力，續航力達 20 小時。小米藍牙項圈耳機降噪版採用 Hybird 混和數字主動降噪技術，降噪效果大幅提升，尤其在 50-2000Hz 範圍更加明顯，特別針對機艙、捷運與巴士等環境的低頻降噪功能做深度優化。

使用者可根據環境狀況不同，選擇不同降噪段位，以適用於多數通勤的場景。在機艙、捷運與巴士等環境中，以強降噪段位有效過濾嘈雜噪聲；於一般商場、街道等生活場景中，則以弱降噪段位，減少耳內壓力，讓配戴更舒適輕鬆。

新品三：米家 LED 智慧檯燈 1S

△ 米家 LED 智慧檯燈 1S 售價新台幣 995 元，支援 Apple Homekit 可用 Siri、小愛同學控制。同樣於 8/23 日上午時間準時開賣。米家 LED 智慧檯燈 米家 LED 智慧檯燈 1S 的光通量高達 520lm，較米家 LED 智慧檯燈提升 73%，而中心照度值更提高到 1250lux，較上代高出 66%，照明的效果大幅提升；擁有 Ra90 高顯色指數，色彩還原能力超越上代。為呵護用戶雙眼健康，除了在任何色溫與亮度下皆無可視頻閃外，預設了 4 種照明模式，滿足不同場景的照明需求。

2019 小米開學季優惠商品

優惠組合包

△ 不僅如此，小米開學季更推出限定套裝優惠組合，「學霸文青組合包」包含米家 LED 智慧檯燈、小米無線滑鼠和米家金屬簽字筆，套裝價較原價優惠新台幣 $150 元；「優質室友組合包」包含小米延長線、米家保溫杯和米家聲波電動牙刷，套裝價較原價優惠新台幣 $150 元，多組趣味套裝，滿足消費者不同的開學需求。

現金券發放

△ 活動期間至小米商城有機會領取最高面額新台幣 $500 元現金券。另外，於小米商城官方 APP 玩指定遊戲，就有機會領取新台幣 $100 元無限制現金券，數量有限、送完為止。

「小米智慧家庭展」 8 月 29 日至 9 月 29 日巡迴展出

△ 小米首度於購物商場舉辦巡迴體驗，將在 8 月 29 日至 9 月 8 日於桃園台茂購物中心 B2，以及於 9 月 11 日至 9 月 29 日於台北三創生活園區 1 樓，推出為期一個月的「小米智慧家庭展」，特別模擬居家環境中客廳、廚房、浴室、臥室與書房等情境場域，設計多達 16 種體驗模式，讓使用者透過多品項智慧裝置的連接，嘗試更多使用情境的變化。

△ 小米在台灣目前共有 11 家實體店面，將在 2019 年第三季，於台北、苗栗、台中、台南、屏東持續展店。

△ 此外，小米攜手「新光三越」將在 2019 年第 3 季、第 4 季於台北南西店、台中中港店、台南新天地設立櫃位，未來消費者可在更多地方買到小米商品。

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