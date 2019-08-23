前一篇介紹了 Excel 工作表的密碼解除，不過若是 Excel 有開啟密碼的話，那該怎麼辦呢？PassFab for Excel 是一款可以運算 Excel 開啟密碼的工具，他的方法並不是一秒就可以解除的暴力破解，而是實實在在透過常用密碼表、各種不同的文字組合來配對出檔案密碼，坦白說是非常費時的密碼運算工具，如果真的是非常迫切的檔案，那就需要一點時間與耐性來找出密碼囉！

△ 進入活動頁面之後，輸入名字與電子信箱，之後點選 SUBMIT 送出。

△ 之後就能在信箱中收到信件，當中包含有軟體下載點與軟體註冊資訊，本站也打包了免安裝版，可以到文末下載唷！

△ 開啟軟體後點選右上角的鑰匙符號，就會跳出註冊視窗，將剛剛所取得的序號輸入點選 Register 來註冊。

△ 註冊成功就可以看到註冊成功的視窗囉！

△ 軟體開啟後先 Add 要破解的 Excel 檔案，要破解密碼一共有三種方式，第一種 Dictionary Attack 是常見的密碼檔案，第二種 Brute Force with Mask Attack 是各種文字組合，第三種 Brute Force Attack 是用盡各種方式的破解。

△ 第一種方式會提供密碼字典檔案，裡面包含有超過 70 萬筆的常見密碼組合，可以試試看是否能用密碼檔案來比對。

△ 第二種方法可以設定密碼的長短，要用哪些文字來算密碼，包含常見的大寫英文、小寫英文、數字與特殊符號。

△ 每一個大寫英文、小寫英文、數字與特殊符號都還可以用勾選的方式來選用，以算密碼的工具來看是比較仔細的。

△ 設定好破解方式之後，就開始漫長的運算等待，若是有配對出相符的密碼，就會跳出恭喜的通知，並且顯示出 Excel 的檔案密碼是什麼，這時候也請自己將密碼記得囉！

https://www.passfab.com/products/excel-password-recovery.html

免安裝版：

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檔案大小：17.43 MB

Excel 檔案如何加入密碼？

△ 這裡也順邊教學如何將 Excel 檔案加入開啟密碼，從資訊的部分找到「保護活頁簿」，展開之後選取「以密碼加密」。

△ 之後就是輸入兩次密碼來確認。

△ 若是確認加上密碼之後，保護活頁簿的背景就會是黃色的，這時候請將檔案存檔就完成囉！