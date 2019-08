Excel 密碼保護的工作表,如何破解密碼呢?你有沒有曾經打開一個陳年 Excel 檔案,是自己曾經加密的,如果要編輯則需要解除密碼才能編輯?但早就已經不知道密碼是多少了呢~今天要跟大家分享一個方法,不需要透過任何 APP,只需要幾個步驟,就可以解除 Excel 工作表的密碼,趕快來跟小編一起看看如何破解吧!

△ 在破解密碼之前,小編就先建立一個具有密碼保護的 Excel 工作表,上方「校閱」>「保護工作表」>「輸入密碼」

△ 今天要跟大家分享的方法,適合所有 Excel 版本。小編的 Excel 版本是 2019 年,設好密碼之後,將 Excel 檔案另存新檔,並在下方的存檔類型選擇「97-2003 活頁簿」的 xls 檔。

△ 儲存好檔案之後,開啟儲存的新檔案,這時候要建立一個破解密碼的巨集,找到上方「檢視」>「巨集」>「檢視巨集」

△ 在「巨集名稱」任意輸入名稱,然後按下「建立」。

△ 接著在第一段「Sub 工作表密碼破解」及最後一段「End Sub」中間加入以下代碼,完成後如上圖所示:

Dim i As Integer, j As Integer, k As IntegerDim l As Integer, m As Integer, n As IntegerDim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As IntegerDim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

On Error Resume Next

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _

Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _

Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

MsgBox “One usable password is ” & Chr(i) & Chr(j) & _

Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _

Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

ActiveWorkbook.Sheets(1).Select

Range(“a1”).FormulaR1C1 = Chr(i) & Chr(j) & _

Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _

Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

Exit Sub

End If

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next



△ 貼上後,回到原本的 Excel 工作表,找到最上方的「檢視」>「巨集」>「檢視巨集」,執行剛剛所新增的巨集。

△ 這時候看到上面的訊息,就代表 Excel 工作表密碼已經被破解啦,這時就可以編輯、重設密碼囉!以上方法分享給忘記 Excel 工作表密碼的朋友們,完全免 App 就能解除密碼,大家擔心忘記了話,趕快把此文章存在書籤中,忘記的時候就可以隨時回來查看囉!