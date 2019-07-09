燦坤於今日（7/9 日）推出會員特典全民購物節，從 7/12 ～ 7/15 日總共 4 天，百大品牌、千款商品、總折扣破億元的超殺活動，包括 Samsung 75 吋 4K 電視直降 20,000 元、Panasonic 日本原裝 ECONAVI 變頻冰箱直降 7,000 元、Acer 最新第 9 代電競筆電直降 5,000 元等，即日起到 7 月 11 號開放限量預購，12 號當天就可以直接取貨，不是會員也可以享受到超大的優惠降價幅度，一起來看看有哪些品項～

千款商品優惠商品，總共可以分成 4 大類，分別為「視聽娛樂生活」、「節能環保生活」、「行動便利生活」、「優質居家生活」，每一類都有超高降幅，趕快來看看你需要的商品在哪一類？

1. 視聽娛樂生活( 電視、PS4、Switch... )

△ 電視的部分包含 Samsung 75 吋 4K 智慧聯網電視，直降 20,000 元，優惠價 69,900 元，另外還有 Sony 43 吋 4K 智慧聯網電視，優惠價直降3,000 元，優惠價為 26,900 元。

△ 只要購買 OLED、QLED、8K 指定機型，就送第六代 iPad。

△ PS4 Pro 1TB 主機降價 1,000 元，優惠價為 11,980 元，再送原廠無線手把一支（價值 1,780 元），另外 PS4 hits bundle 組合包 500G 主機與三款遊戲降價 1,000 元，優惠價 8,980 元，再送原廠無線手把（價值 1,780 元）。

△ 除了 PS4 外，任天堂 Switch 主機與瑪莉歐賽車 8 豪華組合包，直降 1,571 元，優惠價 9,999 元。

2. 節能環保生活 ( 變頻冰箱、冷氣... )

△ Panasonic 日本原裝 ECONAVI 變頻冰箱降價 7,000 元，優惠價 39,900 元，再送萬元獨家好禮，好禮是什麼？買了就知道，因為我也不知道 XD

△ 冷氣的部分，DAIKIN 大金一對一變頻冷暖空調 R32 大關系列，直降 3,000 元，優惠價 48,980 元，燦坤再加碼提供免費升級原廠指定銅管。此外省水洗衣機：Samsung 10 公斤潔徑門洗脫烘滾筒洗衣機，直降 7,000 元，優惠價 26,900 元，再享全機五年保固。

△ 加上政府貨物稅政策，購買冷氣和冰箱，還可再獲得 5000 元退稅補助。

3. 行動便利生活 ( 筆電、手機... )

△ 筆電的部分 Acer 最新第九代電競筆電，直降 5,000元，優惠價 28,900 元，再送電競禮電競滑鼠一支，另外 Lenovo IdeaPad 筆電直降 6,991 元，優惠價 14,999 元，只要購買筆記型電腦加購 1990 元即享好禮三選一。手機的部分則有 Samsung Galaxy A7 直降 2,700元，優惠價 11,290 元。

△ 蘋果筆電等商品，只要滿萬就折千，滿 10,000 折 1,000、滿 50,000 就折 5000 以此類推，再享分期零利率！

4. 優質居家生活 ( 吸塵器、空氣清淨機... )

△ Dyson V8 SV10 Carbon Fibre 無線吸塵器，優惠價 15,888 元，再送價值 16,000 元豪華吸頭組，除了吸塵器之外 LG PuriCare 空氣清淨機 Wi-Fi 版，直降 6,000 元，優惠價 15,900，再送三重高效濾網價值 2,380 元。

△ 之前在燦坤獨家首賣的全新旗艦石頭掃地機器人第二代 s6，1800 台全部銷售一空，這次全民購物節，燦坤取得全台獨家銷售，推出「曜石黑版本」，限量 1000 台，直降 1,000 元，預購優惠價 14,999元，再送一次性拖布 30 入，於 7 月 12 ～7 月 15，大家請把握機會啦～

刷卡回饋：燦坤生活聯名卡

除了上面 除了上面四大類商品外，即日起到 7 月 11 日可以搶先預購，另外還推出會員獨享每日秒殺品牌商品，7 月 12 ～7 月 15 日，連續四天早上 11 點準時開賣，包括 Samsung 20 吋電競顯示器優惠價 5 折，只要 2,000 元有找，還有 Dike 藍牙微型劇院組直降 36 折，活動期間消費滿指定金額，再送市價最高 16,900 元的 Dyson V7 吸塵器！

豪華滿額禮列表

額度 品名 市價 消費滿 2.5 萬 > 好禮 3 選 1 TECO 直立有線式吸塵器 1,290 大通 無線充電藍牙揚聲器 BTS-20 1,790 優柏 EUPA 隨行杯果汁 999 消費滿 6 萬 > 好禮 3 選 1 3M 空氣清淨機 FA-T10AB 6,000 德國百靈 BRAUN - 型男造型電鬍刀 3,688 歐樂 B 活力亮潔電動牙刷 D100 3,325 消費滿 12 萬 > 好禮 2 選 1 SAMPO 氣泡水機 FB-U1701AL 4,980 大同電鍋 10 人份 2,690 消費滿 50 萬 > 好禮 2 選 1 JVC 48 吋 FHD 顯示器 14,900 Dyson V7 Trigger 16,900

優惠不只這些，燦坤再加碼神秘好禮，只要單張發票消費超過 68,888 元，訂購全系列窗型 / 一對一空調，就送美國必勝三合一直立式蒸氣拖把（市價 7,990 元），購買冰箱和洗衣機滿 39,900 元，加贈送摩堤鮮食解凍捲、醃製盒與時尚迷你蒸蛋機（市價 3,750元），最後還與 11 家銀行推出刷卡回饋，總計最高可達 4.5 % 的超值回饋，各位家中有要汰換家電的話，把握這 4 天難得的機會吧！

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