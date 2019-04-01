Instagram 如何用電腦發貼文？這是 IG 官方網頁版沒有的功能，但有些照片、文字的確用電腦比用手機來的方便，今天來跟大家分享這款 Chrome 擴充程式「Web for Instagram」，除了可以用電腦發文之外，還整合了 IG 照片、限實動態、IGTV 下載功能，讓我們除了能在電腦上發布照片之外，看到自己喜歡的美照也能一鍵下載！更厲害的是內建的「防窺功能」，同事和主管完全不會發現你在偷滑 IG 啊！關於 IG 你也可以參考：Instagram 電腦發文免安裝軟體，IG 電腦發文只需要 1 個步驟！

△ 到 Chrome 商店中點擊右上方「添加至 Chrome」，把「Web for Instagram」安裝到 Chrome 瀏覽器上。

△ 安裝完成後，點擊 Chrome 右上方的相機圖示，也就是「Web for Instagram」的圖示，點擊之後就會跳出一個比例與手機非常相似的視窗，這時輸入我們的 IG 登入資訊來登入你的 IG 帳號。

△ 登入後就可以正常瀏覽啦！將滑鼠移到照片中，可以看到下載鍵，直接點擊就可以下載貼文照片，簡直是把手機版 IG 該有的功能都直接做上去 XD，然後最下方也可以點擊 + 號來發文啦！

△ 除了照片貼文之外，現在人發布限時動態的頻率比靜態的照片高出好幾倍，因此限時動態右上方也有下載鍵，直接點擊就可以下載備分 IG 限時動態影片。

△ 發文也跟手機一模一樣，濾靜、編輯照片都是可以的，唯一沒辦法的就是無法一次發佈多張照片，這是比較可惜的地方，希望會來改版可以補上這個功能就更完美啦！

△ 另外有個有趣的功能，右下方有個「眼睛」的圖示，這功能適合在辦公室用「Web for Instagram」滑 IG，卻不想被同事發現時，開啟這個功能後，會有點類似防窺的感覺，畫面都會變成有透明度，若要完整觀看照片，只需要把滑鼠移動過去停在上面，就會顯示正常色彩照片。

△ 其它像是介面主題、多帳號開啟、總是在最上層顯示等功能，也都可以在更詳細的設定中調整，「Web for Instagram」是一個我覺得非常適合在辦公室電腦中使用的擴充程式，尤其是那個「防窺功能」，讓你免拿手機低調滑 IG 都不會被同事、主管發現！還在等什麼，趕快幫辦公室電腦安裝一個～

下載安裝： Web for Instagram（GOOGLE下載）