iPhone 隱藏資料夾名稱，讓畫面看起來更乾淨 (免越獄)

2019-01-11 04:58:24 9M87
隱藏 iPhone 資料夾名稱

你是資深果粉嗎？iPhone 隱藏版小技巧你知多少？身邊不少對於實體空間有潔癖的朋友，在虛擬空間自己的 iPhone 中也有潔癖！除了將所有的 App 分門別類放到資料夾以外，竟然所有的資料夾名稱也通通被隱藏起來了，所以整個版面看起來相當乾淨，這時想起也有不少網友詢問到如何隱藏 iPhone 資料夾名稱，絕對不是重新命名將名字清空這麼簡單，所以馬上來撰寫一篇教學文，教大家如何將資料夾的名稱隱藏起來，讓版面看起來更乾淨！關於 iPhone 小技巧你也可以看：突破 iPhone 150MB App 下載限制，免越獄用 4G 網路直接下載！


Step 1：進入資料夾重新命名模式
iPhone 隱藏資料夾名稱

△ 如何將資料夾重新命名呢？雖然算是基本功，但還是說一下避免初入手 iPhone 的朋友第一個步驟就卡住了，長按 App 讓 iPhone 進入抖動模式並且 App 圖示右上角出現一個小 X 按鈕，這時點開資料夾，輕按上方的資料夾名稱就可以重新命名啦～

Step 2：複製並貼上

複製並貼上雙引號中的空白符號「⠀」，請將雙引號中的空格反白並複製起來貼上資料夾重新命名的欄位中，如果用手機複製的話，請長按雙引號中的空白並選取複製，貼上 iPhone 資料夾的重新命名欄位後按下完成。

Step 3：大功告成

iPhone 隱藏資料夾名稱

△ 接著按下送出之後，神奇的事情就發生啦，iPhone 資料夾的名稱被成功隱藏！

隱藏iOS資料夾名稱

△ 將全部的資料夾都用一樣的方式跑過一遍之後，就可以將手機中所有的資料夾名字通通去除，這樣看起來有沒有乾淨許多呢？一開始將名稱藏起來可能會覺得不習慣、找不到 App，但時間一久習慣之後，換個角度看只有你自己 (手機的主人) 才知道 App 在哪邊啦！

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