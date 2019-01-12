Redmi 紅米 Note 7 售價人民幣 999 元起，6.3 吋水滴全面屏

2019-01-12 05:52:00 9M87
紅米 Note 7 台灣上市日期

剛從小米獨立出來的品牌「Redmi 紅米」，1/10 就在中國發表全新手機紅米 Note 7，因為它耐操的特性官方給了個「小金剛」的綽號，紅米 Note 7 搭載滿血版驍龍 660 處理器、康寧第五代大猩猩玻璃、6.3 吋 19.5 : 9 水滴全面屏、4800 萬超清相機、前置 1300 萬美顏相機、 4000mAh 大電池容量（QC 4 最高支援 18W 快充），售價人民幣 999 元起，換算台幣約 4,500 元，即日起開始預購，將於 1/15 正式在大陸地區開賣，未來是否會進入台灣販售，有待官方公布。


紅米 Note 7
△ 有別於以往的 MI 標誌，成為獨立品牌後的機背 LOGO 改為 Redmi。

小下巴 6.3 吋全面屏螢幕

紅米 Note 7 台灣上市日期

△ Redmi 紅米 Note 7 採用雙面 2.5D 玻璃，搭載 6.3 吋 19.5 : 9 水滴型全面屏螢幕， 1.95mm 極窄邊框、84% NTSC 色域、1500 : 1 對比度，有下巴但面積縮小了許多，採用康寧第五代大猩猩玻璃，螢幕堅硬度提升數倍，主打不需要貼螢幕保護貼，因此官方給了「小金剛」的美名。

支援 QC 4 快充，最高 18W

紅米 Note 7 規格

△ 市面上大部份搭載 USB Type-C 就把耳機孔給閹割了，不過紅米 Note 7 保留了 Type-C 接口，支援 QC 4 快充，最高 18W，實測可以在 1 小時 48 分鐘完成充電。( 18W 快充需人民幣 10 元加購，隨盒附贈為 10W 充電器 )

紅米 Note 7 售價

△ 紅米 Note 7 內建紅外線發射器，用手機就能遙控電視。

大音量調教喇叭

紅米 Note 7 相機

△ 採用 DSM 動態增益控制，讓喇叭音量增加 2.5 倍。

4800 萬畫素相機

紅米 Note 7 評價

△ 紅米 Note 7 這次感光元件不是使用 SONY 的 IMX 586，而是採用三星 GM1 感光元件，具有 4800 萬高像素 ( 0.8µm 單顆像素)、高感光四合一 1.6µm，上圖可以看出不同感光元件所呈現的差異，兩個廠牌的感光元件有什麼差異呢？其實感光元件大小、像素數、像素大小都是一樣的，唯一的差別在於輸出，三星 GM1 是 AI 超清輸出 4800 萬，SONY IMX586 是硬體直出 4800 萬。

1300 萬畫素自拍美顏鏡頭

紅米 Note 7 好用嗎

△ 除了主相機之外，自拍鏡頭當然也不能忽略，前置 1300 萬畫素美顏相機，具備 AI 智慧美顏、虛化背景、AI 場景、臉部解所等功能。

紅米 Note 7 評價

△ 總結來說，紅米 Note 7 在拍照上擁有 4800 萬主相機及 1300 萬美顏像機，螢幕則是 6.3 吋水滴全面屏，搭配康寧第五代大猩猩玻璃，擁有不必貼保護貼的堅固特性，處理器上則搭載驍龍 660，擁有 4000mAh 的大電量，共有 3 種顏色：亮黑色、夢幻藍及暮光金。

紅米 Note 7

紅米 Note 7 三種規格價錢分別為，即日起大陸地區開放預購，1/15 日 10 點正式開賣：
3GB + 32GB 版本：人民幣 999 元
4GB + 64GB 版本：人民幣 1,199 元
6GB + 64GB 版本：人民幣 1,399 元

https://www.mi.com/redminote7/

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