隨著 iPhone 發表會結束，支援 eSIM 的 iPhone 即將可以在台灣啟用，但究竟什麼是 eSIM 呢？我最早是在蘋果的 Apple Watch 上注意到 eSIM 資訊的，為了讓 Apple Watch 能不依賴 iPhone，就能有獨立 4G 行動上網的能力，所以本篇將用簡單的方式，介紹一下 eSIM，討論 eSIM 的優勢及缺點，以及目前有哪些手機支援 eSIM？台灣目前技術支援嗎？
什麼是 eSIM？
eSIM 簡單來說就是不需要實體 SIM 卡，也能使用門號的功能，基本上 eSIM 是一張藏在手機裡的微小晶片，運作方式與 NFC 相似，在 eSIM 裡面的資訊是可重複存取的，這代表不需要插入實體 SIM 卡，手機就能存取電信商提供的服務！eSIM 需要手機、電信公司同時支援才能運作，舉例來說，iPhone XR、iPhone XS 等蘋果新款手機全支援 eSIM，但這樣還不夠，要加上台灣目前支援 eSIM 的電信商，像是亞太電信、中華電信及遠傳電信才能順利運作！雖然目前 iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max 都有支援 eSIM，但機身上還是有實體 SIM 卡插槽，eSIM 作為第二個門號使用。
以 iPhone XS 為例，使用 SIM 及 eSIM 雙門號待機的情況下，用戶可以在兩個門號接收語音、文字訊息。跟一般的雙卡雙待一樣，可以選擇「預設門號」來打電話、傳 iMessage 或 FaceTime 等功能，另外一個門號這時就只能接電話與傳簡訊。當然，第二個門號也可以設定為「行動上網」專用，作為 4G 行動上網的傳輸。
常常出國的人就更方便了，出國玩的時候，iPhone XS 的實體 SIM 插槽不需要拔下來，下飛機之後，直接使用當地 eSIM 電信商的數據，就能開始上網！我們可以儲存多個 eSIM 在 iPhone 裡面，但一次只能使用一個，多個 eSIM 無法同時使用。
市面上有哪些手機支援 eSIM？
目前市面上只有 iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max，還有 Google 的 Pixel 3 （尚未開放），相信未來會越來越多廠牌手機陸續開放，未來 eSIM 也應該會朝向手機的標準規格邁進。
eSIM 有什麼好處？
歸功於沒有實體插槽，eSIM 可以讓未來手機在製作時更加輕薄，電腦、平板等裝置，將來不需要 SIM 卡插槽，也能有通話、上網的功能。對於喜好戶外運動的人，未來可能不需要帶手機，就能追蹤自己的運動軌跡，甚至將 eSIM 應用在眼鏡中，讓眼鏡擁有獨立的 4G 連線能力，加上骨傳導式設計，就能跟好友通話，可以說 eSIM 未來的應用前途無量！
目前台灣支援 eSIM 的電信商有哪些？
中華電信
開放申請日期：107/11/1 起
申辦地點：中華營業窗口
攜帶：雙證件
支援手機：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max
iOS 系統：iOS 12.1 以上
*申請中華電信 eSIM，免收首次設定費 （原價 300 元）
遠傳電信
開放申請日期：107/11/15 起
申辦地點：遠傳電信全省直營、加盟門市
攜帶：雙證件
支援手機：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max
iOS 系統：iOS 12.1 以上
*申請遠傳電信 eSIM，免收首次設定費 （原價 300 元）
亞太電信
開放申請日期：107/11/9 起
申辦地點：亞太電信全省門市
攜帶：雙證件
支援手機：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max
iOS 系統：iOS 12.1 以上
*亞太電信 eSIM 優惠活動，持續關注亞太電信 Line/FB 官方帳號
如何啟用 eSIM？
掃描 QRCode：打開 iPhone 「設定」>「行動服務」>「加入行動方案」，並掃描各電信提供的 eSIM QRCode 即可