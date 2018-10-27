【限時免費】iMyFone 萬聖節活動免費送 iPhone 備份還原工具與 iPhone WhatsApp Recovery（Windows、Mac）

2018-10-27 08:08:45 哇哇
iMyFone 2018 萬聖節活動

萬聖節又到來了！很多軟體活動又開跑了！首先跟大家分享 iMyFone 萬聖節的限時免費活動，可以以免費取得 iMyFone D-Port 與 iMyFone iPhone WhatsApp Recovery，前者主要是備份還原 iPhone 的工具，後者是 WhatsApp 的還原工具，後者對台灣用戶應該用途不大，因為已經很少人在使用 WhatsApp，不過兩款工具大概合計也有 1500 元台幣，此外可以購買 iMyFone 的相關系列軟體，有附贈 70% 的購買折扣，趁這時候買到賺到，希望有需求的人不要錯過這次萬聖節活動。


限時免費：https://www.imyfone.com/deals/halloween-giveaways-deals-2018/

iMyFone 2018 萬聖節活動
△ 第一款限時免費是 iMyFone iPhone WhatsApp Recovery，可以還原 WhatsApp 在 iPhone 上的對話紀錄、備份 WhatsApp 上的語音文字記錄等等。

iMyFone 2018 萬聖節活動

△ 第二款限時免費 iMyFone D-Port 我覺得對大家是比要有幫助的，他是備份還原 iOS 的工具，當你有換 iPhone、備份 iPhone 需求的時候，這款工具絕對可以幫到你，使用上可以查看之前的介紹：iMyFone D-Port 備份還原 iOS 工具

iMyFone 2018 萬聖節活動

△ 取得限時免費的方法要將活動透過 Facebook 或 Twitter 分享給朋友，之後就會跳出取得的視窗，請大家輸入姓名、電子郵件信箱與驗證碼，可以下載 Windows 或是 Mac 版本，Get License 之後就會將軟體下載連結與序號寄送到你所填寫的信箱。免安裝板可以到文末下載。

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△ 軟體開啟後輸入剛剛註冊的信箱與取得的序號，點選 Register 註冊。

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△ 註冊成功就會看到以上視窗，使用介紹請查看：iMyFone D-Port 備份還原 iOS 工具

iMyFone 2018 萬聖節活動

△ 除了限時免費軟體之外，還有 70% 購買優惠的活動，請到 iMyFone 的粉絲團按個讚，之後可以在他們的粉絲團取得這次活動優惠券代碼。

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△ 這次活動優惠代碼是「iMyFone-Halloween」在這裡告訴大家囉！

iMyFone 2018 萬聖節活動

△ 這次可以購買優惠的軟體如上，喜愛的就點選 Buy Now 即可。


iMyFone 2018 萬聖節活動

△ 將軟體加入購物車之後，可以勾選輸入優惠券代碼「iMyFone-Halloween」之後應用。

iMyFone 2018 萬聖節活動

△ 折扣後便宜不少，有需求的朋友自己買單吧！！！

活動網址：https://www.imyfone.com/deals/halloween-giveaways-deals-2018/

iMyFone D-Port 免安裝版：
iMyFone D-Port 3.0.0.5.7z（MediaFire下載）
iMyFone D-Port 3.0.0.5.7z（Rapidgator下載）
iMyFone D-Port 3.0.0.5.7z（ZippyShare下載）
iMyFone D-Port 3.0.0.5.7z（YunFile下載）
iMyFone D-Port 3.0.0.5.7z（本站下載）
檔案大小：28.68 MB

iMyFone iPhone WhatsApp Recovery 免安裝版：
iMyFone iPhone WhatsApp Recovery 6.5.0.1.7z（MediaFire下載）
iMyFone iPhone WhatsApp Recovery 6.5.0.1.7z（Rapidgator下載）
iMyFone iPhone WhatsApp Recovery 6.5.0.1.7z（ZippyShare下載）
iMyFone iPhone WhatsApp Recovery 6.5.0.1.7z（YunFile下載）
iMyFone iPhone WhatsApp Recovery 6.5.0.1.7z（本站下載）
檔案大小：26.41 MB

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