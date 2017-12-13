工欲善其事，必先利其器，每天都在與電腦維生的朋友們，鍵盤與滑鼠的選擇很重要，微軟經典閃靈鯊推出了全新的版本，除了有經典的造型之外，可以自訂 DPI 範圍，可以設定從 400 到 3200 的範圍，也就是靈敏度可以自己調整，除此之外還有三個可以自訂功能的按鍵，能讓你在操作上更加得心應手，外觀上還有白光尾燈的設計，讓經典造型更加具備時尚特色。
如何定義好的滑鼠？其實非常的簡單，基本上我挑選滑鼠首重外型，因為外型很重要，自己看起來美美的很重要，就是要賞心悅目。第二點就是舒適度很重要，要符合人體工學，每個人的手掌大小有異，有人愛大滑鼠、也有人愛小滑鼠，除非你是在賣場親自挑選，不然很體驗出差異。微軟經典閃靈鯊算是握起來很舒適的那一款！
造型上具有特色，獨有的辨識性還頗明顯的，這個非常有鯊魚的感覺。
另外一邊有兩顆按鈕在側邊，這對我來說是功能性滑鼠的象徵，因為這樣就可以設定按鍵功能，譬如說預設是上一頁、下一頁的功能，這在使用上就非常實用，瀏覽網頁時不用再透過滑鼠去點選上下頁，甚至比滑鼠手勢還要更加方便，一鍵就可以完成！那還能設定什麼呢？像是可以用再調整 DPI、放大鏡、工作檢視、開啟 Cortana 等等，能輔助的項目真的很多，軟體設定時再完整列給大家。
微軟經典閃靈鯊一共有三個可以自訂的按鍵，除了剛剛左側邊兩個按鍵之外，第三個按鍵就是滑鼠中鍵，滑鼠中鍵其實是個很好運用的按鍵，像我使用 Vivaldi 瀏覽器，預設中鍵點選連結就是將視窗開在背景，對我來說就是超級實用。
滑鼠的大小為 132mm * 69mm * 43mm，我覺得應該算是比較大的滑鼠，以男性的手來說還頗剛好的，而且整個手掌放上去非常的服貼，感覺頗不錯的！
側邊兩個按鍵剛好在大拇指可以操作的位置，若是要設定什麼快捷鍵都相當方便使用。滑鼠的點擊回饋感也相當不錯，其實滑鼠點擊的聲音很可以相對於相機的快門聲音，按下去是很有感覺的啊！
底部感應區是透出藍光，能自訂 DPI 真的是很特別的設計，也就是調整滑鼠靈敏度，可以搭配上按鍵來快速調整，這也是很方便的一種使用方式。
開箱時我沒有發現尾巴底部有燈光，直到當夜用滑鼠時我才發現，這樣透出光芒也太好看了吧！！！感覺是在低調的外型中還透露出非凡的光芒，我還頗喜愛這樣的設計，而且這尾燈是有特殊設計的，若滑鼠完整貼合桌面的時候，此白色尾燈會發亮，表示可以正常使用；若白色尾燈熄滅代表下方可能不平整唷。
這個滑鼠是 USB 滑鼠，所以接上 USB 就可以直接使用，算是非常方便！若是想要調整更細節的設定，就務必下載滑鼠的驅動程式與軟體（這裡），安裝過後就可以開啟 Microsoft 滑鼠和鍵盤中心，基本設定包含有左按鈕、右按鈕、滾輪、滾輪按鈕、拇指大按鈕、拇指小按鈕與 DPI 設定。
滾輪可以調整捲動的快慢，這功能頗實用的，像我就是捲頁速度很快的人，從此之後就能都快快轉^^。
按鍵的設定可以套用很多很多種，可以自訂按鍵組合，也能夠設定巨集，完整可以設定的項目有按鍵組合、巨集、放大鏡、篩選過的工作檢視、停用此按鈕、工作檢視、新增桌面、上一個桌面、下一個桌面、關閉桌面、向右貼齊視窗、向左貼齊視窗、向上貼齊視窗、向下貼齊視窗、開啟 Cortana、顯示/隱藏應用程式命令列、搜尋、連接、設定、移至 Windows 開始、關閉、結束程式、最大化、最小化、顯示/隱藏桌面、下一個視窗、上一個視窗、擷取螢幕畫面、按兩下、遊戲瞄準輔助、遊戲命令切換、遊戲快速迴轉、瀏覽上一頁、瀏覽下一頁、複製、剪下、刪除、貼上、復原、取消復原、向上捲動、向下捲動、列印螢幕、新增文件、開啟文件、啟動 OneNote、Alt、Ctrl、Shift、Enter、開啟/關閉點選鎖定、開啟式網頁或檔案、開啟/關閉數位筆跡。
能搭配使用的功能真的很多，一點都沒有唬爛吧！功能搭配上滑鼠按鍵，真的可以輔助工作更加順暢，一共有三顆按鍵做搭配，習慣了就回不去囉！
微軟經典閃靈鯊使用幾天感覺還不錯，也找出了最佳使用鍵的設定，譬如說我習慣一鍵顯示/隱藏桌面，因為我的視窗老是開很多，然後文件又都在桌面上，要有快速返回桌面的快捷鍵，還有一顆定義成調整 DPI 數值，用過 3200 之後已經愛上那種靈敏度，也真是非常的滑溜，所以可以搭配不同情境作切換。每個人喜歡的操作不同，趕快找出最適合自己的按鍵組合搭配吧！微軟經典閃靈鯊的開箱就到這囉～
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