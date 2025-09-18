ZoomIt 9.01 最佳螢幕簡報輔助工具

ZoomIt 是螢幕縮放、注釋和錄製工具，適用于包含應用程式示範的技術簡報。 ZoomIt 在匣中不具干擾地執行，並使用可自訂的熱鍵啟動，以放大螢幕區域、在縮放時四處移動，以及繪製縮放的影像。我撰寫 ZoomIt 以符合我的特定需求，並在所有簡報中使用。ZoomIt 適用于所有版本的 Windows，而且您可以在平板電腦上針對 ZoomIt 繪圖使用觸控和手寫筆輸入。

第一次執行 ZoomIt 時，它會顯示描述 ZoomIt 行為的設定對話方塊，讓我們指定用於縮放的替代熱鍵，以及輸入繪圖模式而不縮放，以及自訂繪圖畫筆色彩和大小。 例如，我使用沒有縮放的繪製選項來標注螢幕的原生解析度。 ZoomIt 也包含中斷計時器功能，即使您從計時器視窗離開時保持作用中，也可讓您按一下 ZoomIt 匣圖示返回計時器視窗。

ZoomIt 提供許多快捷方式，可大幅擴充其使用方式。

函式快速鍵
縮放模式 Ctrl + 1
放大 滑鼠向上或向上捲動箭頭
縮小 滑鼠向下捲動或向下鍵
在縮放模式中啟動繪圖 () Left-Click
在縮放模式中停止繪圖 () Right-Click
啟動繪圖 (，但不處於縮放模式) Ctrl + 2
增加/減少線條和游標大小 (繪圖模式) Ctrl + 滑鼠向上/向下捲動或方向鍵
將游標置中 (繪圖模式) 空格鍵
白板 (繪圖模式) W
Blackboard (繪圖模式) K
輸入文字 T
(輸入模式增加/減少字型大小) Ctrl + 滑鼠向上/向下捲動或方向鍵
紅色畫筆 R
綠色畫筆 G
藍色畫筆 B
黃色畫筆
橙色畫筆 O
粉紅畫筆 P
繪製直線 保留班次
繪製矩形 按住 Ctrl
繪製橢圓形 保留索引標籤
繪製箭號 按住 Ctrl + Shift
清除上次繪圖 Ctrl + Z
清除所有繪圖 E
將螢幕擷取畫面複製到剪貼簿 Ctrl + C
將螢幕擷取畫面儲存為 PNG Ctrl + S
[啟動/停止螢幕錄製] 儲存為 MP4 (Windows 10 2019 年 5 月更新和更新版本) Ctrl + 5
顯示倒數計時器 Ctrl + 3
增加/減少時間 Ctrl + 滑鼠向上/向下捲動或方向鍵
將計時器 (最小化，而不) 暫停計時器 Alt + 索引標籤
最小化時顯示計時器 ZoomIt 圖示上的Left-Click
即時縮放模式 Ctrl + 4
結束 Esc 或Right-Click

https://docs.microsoft.com/zh-tw/sysinternals/downloads/zoomit

免安裝版：
ZoomIt 9.01.7z（1DRV下載）
ZoomIt 9.01.7z（MEGA下載）
ZoomIt 9.01.7z（GOOGLE下載）
ZoomIt 9.01.7z（MEDIAFIRE下載）
ZoomIt 9.01.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：774 KB

【myViewBoard 】主要工具列- 畫筆工具_化腐朽為神奇
ZoomIt 簡報教學必備軟體全網最完整最詳細的ZoomIt 使用教學
【阿哲】我買了一台...沒有螢幕的筆電？ [#369]
好用的螢幕畫筆及聚光燈工具使用介紹(Ipevo Annotator)
燕秋老師最愛大公開-教學輔助應用_遠距實體數位教材螢幕標註及 ...
04：搭配繪圖板更好用的IPEVO Annotator螢幕畫筆
2025 螢幕簡報工具推薦 ZoomIt
2025-09-18
ZoomIT v4.5 - 微軟提供的免費多功能螢幕放大鏡

ZoomIT 是微軟提供的一款免費多功能螢幕放大鏡。. 對於常需要在電腦上教學或是簡報的人來說，一款能夠讓螢幕大小自由縮放的軟體絕對是必要的，在講解到重點處或是小細節時，適時地將螢幕放大，能夠讓觀眾注意到您所要表達的畫面重點。. 透過 ZoomIt 這款 ...

Zoomit 簡報要清楚就靠他了

作者是程嘉玲. 在教學過程中，如教授軟體或瀏覽網頁，常常遇到想和學員指示某些物件位於電腦螢幕何處或教導他們操作的步驟，但總是礙於螢幕呈現就是這麼大，而&nbsp;...

ZoomIt 4.5 - 螢幕簡報筆與放大鏡

ZoomIt 4.5 綠色免安裝版下載 - 螢幕 簡報筆與放大鏡 4.5英文版 4.0中文版 ZoomIt為一套免費綠色軟體，直接解壓縮就可以使用 ... Windows 10繁體中文教學 笑話笑翻天 減肥妙方 Line教學 鬼啊鬼故事 假日何處去 Facebook開心農場 Facebook社群網站 ...

ZoomIt - 方便的螢幕教學筆:

2008年12月25日 - 你是老師嗎？或是你常常需要做簡報？還是你常常利用電腦畫面來做教學示範？那這軟體你絕對不能錯過了，若能好好利用這軟體的話，我想在你的&nbsp;...

ZoomIt - Windows Sysinternals

ZoomIt

982

ZoomIt – 屏幕標注、電子畫筆[小工具]

ZoomIt - 方便的螢幕教學筆

Pointofix 螢幕白板筆，直接在螢幕上畫箭頭、標重點！（上課、演講或作簡報時用） _ 重灌狂人

Pointofix是個很有趣的免費小程式，他可以讓我們直接在螢幕上畫圈圈、線頭、標箭頭或打字，方便把整個電腦螢幕當做是個電子白板（或黑板），直接用各種線條、圈圈或箭頭、勾勾...等符號，在螢幕的視窗、圖案、各種圖表中