ZoomIT v4.5 - 微軟提供的免費多功能螢幕放大鏡 ZoomIT 是微軟提供的一款免費多功能螢幕放大鏡。. 對於常需要在電腦上教學或是簡報的人來說，一款能夠讓螢幕大小自由縮放的軟體絕對是必要的，在講解到重點處或是小細節時，適時地將螢幕放大，能夠讓觀眾注意到您所要表達的畫面重點。. 透過 ZoomIt 這款 ...

ZoomIt 4.5 - 螢幕簡報筆與放大鏡 ZoomIt 4.5 綠色免安裝版下載 - 螢幕 簡報筆與放大鏡 4.5英文版 4.0中文版 ZoomIt為一套免費綠色軟體，直接解壓縮就可以使用

ZoomIt - Windows Sysinternals ZoomIt 是螢幕縮放、注釋和錄製工具，適用于包含應用程式示範的技術簡報。 ZoomIt 在匣中不具干擾地執行，並使用可自訂的熱鍵啟動，以放大螢幕區域、在縮放時四處移動，以及繪製縮放的影像。 我撰寫 ZoomIt 以符合我的特定需求，並在所有簡報中使用。

ZoomIt ZoomIt 是一款簡單易用的綠色簡報小工具，無需安裝即可使用。作者 Mark Russinovich 是 Microsoft Azure 的首席技術官。ZoomIt 有以下有 4 個主要功能。 放大鏡（Zoom）。在鍵盤上按下「Ctrl + 1」即可啟用。顧名思義，可以放大螢幕 1 倍左右，滑鼠的指標會 ...