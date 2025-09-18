ZoomIt 9.01 最佳螢幕簡報輔助工具
|函式
|快速鍵
|縮放模式
|Ctrl + 1
|放大
|滑鼠向上或向上捲動箭頭
|縮小
|滑鼠向下捲動或向下鍵
|在縮放模式中啟動繪圖 ()
|Left-Click
|在縮放模式中停止繪圖 ()
|Right-Click
|啟動繪圖 (，但不處於縮放模式)
|Ctrl + 2
|增加/減少線條和游標大小 (繪圖模式)
|Ctrl + 滑鼠向上/向下捲動或方向鍵
|將游標置中 (繪圖模式)
|空格鍵
|白板 (繪圖模式)
|W
|Blackboard (繪圖模式)
|K
|輸入文字
|T
|(輸入模式增加/減少字型大小)
|Ctrl + 滑鼠向上/向下捲動或方向鍵
|紅色畫筆
|R
|綠色畫筆
|G
|藍色畫筆
|B
|黃色畫筆
|是
|橙色畫筆
|O
|粉紅畫筆
|P
|繪製直線
|保留班次
|繪製矩形
|按住 Ctrl
|繪製橢圓形
|保留索引標籤
|繪製箭號
|按住 Ctrl + Shift
|清除上次繪圖
|Ctrl + Z
|清除所有繪圖
|E
|將螢幕擷取畫面複製到剪貼簿
|Ctrl + C
|將螢幕擷取畫面儲存為 PNG
|Ctrl + S
|[啟動/停止螢幕錄製] 儲存為 MP4 (Windows 10 2019 年 5 月更新和更新版本)
|Ctrl + 5
|顯示倒數計時器
|Ctrl + 3
|增加/減少時間
|Ctrl + 滑鼠向上/向下捲動或方向鍵
|將計時器 (最小化，而不) 暫停計時器
|Alt + 索引標籤
|最小化時顯示計時器
|ZoomIt 圖示上的Left-Click
|即時縮放模式
|Ctrl + 4
|結束
|Esc 或Right-Click
