適用於Windows電腦的兩款免費檔案救援軟體 作為一款有著微軟官方背景的免費檔案救援軟體， Windows File Recovery 的專業性毋庸置疑。 它能夠幫助您復原本機磁碟、外接硬碟、USB隨身碟、SD卡等儲存裝置中遺失或者誤刪的檔案。 在開始使用Windows File Recovery之前，您需要先瞭解它的要點： 它沒有圖形使用者介面，並且只適用於Windows 10 2004及更高版本。 它提供了4種不同的檔案救援模式（兩種基本模式與兩種高級模式），可適用於不同的檔案系統以及檔案遺失場景。 它支援NTFS、FAT32、exFAT和ReF

Top 10 款最佳免費資料救援軟體【2025 年更新】 10 款Windows 最佳的免費資料救援軟體 · 1. EaseUS Data Recovery Wizard Free · 2. Recuva · 3. TestDisk · 4. PhotoRec · 5. Windows File Recovery · 6. Stellar Data ...

電腦刪除檔案救回不再疑惑！最有效的恢復方法大公開！ 如果您在 Windows 10 中誤刪了重要的檔案並且無法從資源回收筒找回，Microsoft 提供的 Windows File Recovery 工具是恢復電腦誤刪檔案的一個免費選擇。 這款工具可以幫助您恢復各種格式的檔案，例如圖片、檔案、影片等，但它是基於命令列的， 對於不熟悉命令 ...

教你誤刪檔案的救回方法（2024年） 誤刪檔案如何救回？ · 永久刪除資料，導致將檔案誤刪 · 這個資料夾是空的 · 安裝軟體後，桌面會出現FINALDATA 的圖示 · 選擇要救援的磁區 · 選擇掃描的範圍 · 掃描 ...

文件恢復- 資料恢復 評分 4.4 (844) · 免費 · Android · 使用它非常簡單- 只需點擊掃描按鈕，「所有恢復」就會搜尋所有迷失的您裝置上的文件。然後，您可以選擇立即將它們帶回來或永久擺脫它們。 資料恢復- 對您的 ...

EaseUS 台灣官方網站 EaseUS Data Recovery Wizard3步驟即可恢復超過1000+的檔案類型！ ... 我們支援修復所有檔案，包括照片、音樂、影片和文件！無論類型和格式如何，僅需3 步驟找回所有丟失的資料。

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