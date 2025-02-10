限時免費 FileRescuer 檔案救援軟體：快速找回遺失檔案的解決方案
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△ 進入活動頁面之後點選 Download Now 就可以下載到活動的壓縮檔案。 △ 壓縮檔案內包含有軟體的安裝檔案與活動序號，或是可以直接到文末下載打包好的免安裝版。 △ 開啟軟體後點選右上角的 KEY 符號就會跳出升級視窗，輸入剛剛所取得的序號後點選升級。 △ 升級成功之後 FileRescuer 沒有救援的限制囉！ △ 救援之前可以先從左下角過濾要掃描的檔案類型，有分圖片、音訊、影片、檔案、文件與其他文件，篩選檔案類型可以加快掃描速度。 △ 掃描時就慢慢等待，掃描之後就可以查看可以救援的檔案，勾選檔案之後就可以點選恢復。 △ 恢復的時候，切記不要存檔在正在救援的硬碟，看到以上畫面就代表順利救援成功囉！https://toolgeeker.com/free-data-recovery-program/免安裝版：
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