只有我們懂！注音來的精靈文字體「精靈文．岩」與「精靈文・蕨」
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（引用官方圖片與文字，連結在文末）精靈文．岩命名取群山之島的印象，設計靈感來自中世紀的哥德體，帶有濃厚的古典氣息。稜角分明，敦厚嚴謹。造形靈感源於哥德體，是流傳於中世紀的古老字體，也是古騰堡創造金屬活字時使用的字體風格。初期常用於宗教經典，加上粗黑精幹的造形風格，常給人較為嚴肅而古老的感覺。命名取群山之島的印象，用大霸尖山般ㄉ滂薄氣勢，當ㄍ堂堂正正ㄉ台灣人！精靈文・蕨
（引用官方圖片與文字，連結在文末）精靈文．蕨命名源於蕨類王國，設計融入了卡洛林小寫體和義大利體的元素，呈現出自然的流線感。曲線華麗，柔軟多樣。造形帶有卡洛林小寫體與義大利體的特徵。兩者皆為手抄用、快速書寫的經典風格，帶有自然的流線感。婉約優雅，又帶有幾分率性的造形，在現代的數位字型中仍有著巨大影響力。命名取蕨類王國的美名，把遠古時代留下ㄉ特有種精神，長長久久ㄉ流傳下去！ 這樣的注音文如果沒有特意留點每個字的空格，那真的讀取還是有難度的，不然大家自己看看上圖讀取看看^^ 習慣了打中文，助印要分開打還是在有難度，可以使用線上工具中文到注音的轉換，或是透過官方的精靈文字體轉換器，不管輸入中文或是注音都可以唷！官方資訊：https://blog.justfont.com/2024/10/elffont/「精靈文．岩」字型下載：
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