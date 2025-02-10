只有我們懂！注音來的精靈文字體「精靈文．岩」與「精靈文・蕨」

只有我們懂！注音來的精靈文字體「精靈文．岩」與「精靈文・蕨」

別以為文章首圖是莫名的精靈文，只要你細細一看就知道那麼我們熟悉的注音啊！雖然第一時間有點難懂，不過仔細看好像就看得懂，這次分享的就是屬於台灣人才懂得的精靈文注音字體，一共有「精靈文．岩」與「精靈文・蕨」兩款，呈現出來的樣式真的是讓人匪夷所思的精靈文，或是什麼古代文字那樣的，這樣的特別的字體是免費使用，也可以商業使用，大家還不立刻下載下來試試看嗎！

精靈文．岩

精靈文字體：重新定義ㄅㄆㄇ！台灣人才懂的史詩注音字型
（引用官方圖片與文字，連結在文末）

精靈文．岩命名取群山之島的印象，設計靈感來自中世紀的哥德體，帶有濃厚的古典氣息。

稜角分明，敦厚嚴謹。

造形靈感源於哥德體，是流傳於中世紀的古老字體，也是古騰堡創造金屬活字時使用的字體風格。初期常用於宗教經典，加上粗黑精幹的造形風格，常給人較為嚴肅而古老的感覺。

命名取群山之島的印象，用大霸尖山般ㄉ滂薄氣勢，當ㄍ堂堂正正ㄉ台灣人！

精靈文・蕨

精靈文字體：重新定義ㄅㄆㄇ！台灣人才懂的史詩注音字型
（引用官方圖片與文字，連結在文末）

精靈文．蕨命名源於蕨類王國，設計融入了卡洛林小寫體和義大利體的元素，呈現出自然的流線感。

曲線華麗，柔軟多樣。

造形帶有卡洛林小寫體與義大利體的特徵。兩者皆為手抄用、快速書寫的經典風格，帶有自然的流線感。婉約優雅，又帶有幾分率性的造形，在現代的數位字型中仍有著巨大影響力。

命名取蕨類王國的美名，把遠古時代留下ㄉ特有種精神，長長久久ㄉ流傳下去！

精靈文字體：重新定義ㄅㄆㄇ！台灣人才懂的史詩注音字型

這樣的注音文如果沒有特意留點每個字的空格，那真的讀取還是有難度的，不然大家自己看看上圖讀取看看^^

精靈文字體：重新定義ㄅㄆㄇ！台灣人才懂的史詩注音字型

習慣了打中文，助印要分開打還是在有難度，可以使用線上工具中文到注音的轉換，或是透過官方的精靈文字體轉換器，不管輸入中文或是注音都可以唷！

官方資訊：https://blog.justfont.com/2024/10/elffont/

「精靈文．岩」字型下載：
elffont-rock 精靈文．岩.otf（GITHUB下載）
檔案大小：27 KB

「精靈文・蕨」字型下載：
elffont-fern 精靈文・蕨.otf（GITHUB下載）
檔案大小：25 KB

2025 注音文的精靈文在哪裡下載？精靈文.岩 與 精靈文・蕨
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2025-02-10
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