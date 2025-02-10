全新免費字型 精靈文字體 開放下載據說- justfont ✨ 精靈魔法這樣用： 電腦 只要在安裝好精靈文的裝置上，用注音文的輸入方式，即可召喚精靈！ 手機 手機請用第三方軟體如@fonting.app ，IG 限動也可以華麗轉身 ...