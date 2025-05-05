影音需求提高，製作影音也少不了「錄音」的部分，那麼如何錄製電腦的聲音？或是錄製麥克風的聲音呢？ThunderSoft Audio Recorder 電腦錄音工具
可以給你非常好的協助，可以同時錄製電腦與麥克風的聲音，也可以分別錄製，支援存檔的格式有常見的 MP3、AC3、AAC、OGG 與 WMA 等等 10 多種，更支援排程錄製的功能，這樣好用方便的工具限時免費當中，有需求就趕緊來收下囉！
△ 這次限時免費的軟體與序號都一起打包在文末免安裝版，可以直接到文末下載。開啟軟體後就會跳出註冊視窗，輸入自己的信箱與活動所取得的序號，點選激活來啟動軟體。
△ 看到以上視窗畫面，就代表順利註冊成功囉！
△ 軟體的使用很簡單，就是錄製電腦與麥克風的聲音，可以設定靜音幾秒後開始錄音或是停止錄音等，內建有降噪模式與聲頻增益，錄製可以限制長度與檔案大小，還可以自己設定開始與停止的熱鍵使用。
△ 最值得一提的是自動錄製的功能，可以設定要錄製的時間，開啟的應用程式或網頁等等，如果有不座位的狀況下，就可以透過排程功能來完成囉！https://www.thundershare.net/audio-recorder/
免安裝版： ThunderSoft Audio Recorder 10.2.0.7z（GOOGLE下載） ThunderSoft Audio Recorder 10.2.0.7z（1DRV下載） ThunderSoft Audio Recorder 10.2.0.7z（MEDIAFIRE下載） ThunderSoft Audio Recorder 10.2.0.7z（RAPIDGATOR下載） ThunderSoft Audio Recorder 10.2.0.7z（MEGA下載）
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