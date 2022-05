你的 IG 限動最近有被「收據歌單」洗版嗎?要如何製作、分享自己的「收據歌單」?最近小編發現由工程師 Michelle Liu 開發的 Receiptify 收據歌單產生器,可以將我們 Spotify、Apple Music 常聽的音樂,一鍵自動產生「收據歌單」,支援近一個月、近半年及一直在聽的音樂,想要瞭解什麼是收據歌單嗎?趕快花 10 秒鐘來製作屬於自己的「收據歌單」吧。

收據歌單是什麼?

收據歌單會流行源自於一個 Instagram 帳號 @albumreceipts,這個帳號會將歌手專輯名稱、單曲、音樂等包裝為「收據」的樣子來發文,約末是 2020 年時就在國外相當火紅,甚至還被美國歌手 Ariana Grande-Butera 分享。

如何製作自己的 「收據歌單」?

首先進入 Receiptify 收據歌單產生器頁面,可以產生 Spotify、Apple Music 我們自己最常聽的音樂,選擇好自己常用的平台後登入。

接著授權 Receiptify 權限

最後一步驟,選擇要擷取的時間,有近一個月的 (Last Month)、近半年的 ( Last 6 Months ) 以及一直在聽 ( All Time ) 的。

最後就可以看到根據自己選擇的時間,播放次數最高的 10 首歌!除了歌名之外,還可以看到歌手、時間長度、播放總時常,最後點擊 Download 就可以下載圖片啦!趕快去探索看看,自己最常聽的歌曲排行榜吧。

傳送門:Receiptify