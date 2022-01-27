偶爾想玩一下懷舊遊戲嗎？想起 DOS 經典遊戲紅色警戒、大富翁...光念遊戲名稱就有滿滿的回憶。最近小編發現一款免費 DOS 模擬器 DOSBox，下載之後就可以輕鬆玩遍所有 DOS 遊戲，文章後方放上 DOSBox 載點提供大家免費下載，想要回味一下童年遊戲的朋友，趕快下載起來，進入快樂的童年的精神時光屋吧！

下載文章後方的載點，完成安裝後開啟，就可以看到上圖 DOS 模擬器的畫面。

接著到 DOS 遊戲頁面，找到自己想玩的遊戲。

點擊「下載遊戲」。

下載之後解壓縮所有檔案到任意資料夾中。

然後到 DOS 模擬器裡輸入 mount c+遊戲路徑（剛剛解壓縮的資料夾），注意資料夾名稱要是英文，因為無法在模擬器中輸入。

按下 Enter 後看到 Drive C is mounted... 就代表模擬器成功找到檔案啦。

接著輸入 c: 然後按下 Enter，最後輸入遊戲名稱按下 Enter 就可以啦。

小編示範的是紅色警戒，因此我輸入 RA95.EXE，大家可以到 DOS 遊戲解壓縮的資料夾裡面，找到遊戲名稱，正確輸入名稱後就可以開始進入精神時光屋啦！連結放在下面大家趕快去載下來吧

https://www.dosbox.com/

下載：

DOSBox