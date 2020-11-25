想知道一天之中，你到底花了多少時間在哪些網站上面嗎？你可以安裝 TimeYourWeb 網站停留紀錄工具來進行查看，TimeYourWeb 是一款可幫你記錄每個網站停留時間的工具，共有摘要圖、流動圖、堆積圖三種圖表供你查閱，你也可以在工具圖示上看到當前網站停留的時間，另外 TimeYourWeb 只會在你使用中的網站上記錄時間，切換到別的網站時，上一個網站時間就會暫停，這樣一來就可以很清楚的知道你花了多少時間在哪些網站上，好讓自己分配使用時間！其他好用的 Chrome 套件可以參考這篇：Imageye 一鍵下載所有圖片工具

TimeYourWeb 操作流程介紹

首先先到 Chrome 瀏覽器中，將 TimeYourWeb 安裝到 Chrome 中。

安裝成功後，TimeYourWeb 工具圖示就會出現在網站右上角，你可以直接在該工具圖示上看到你當前使用的網頁停留時間，接著點擊圖示便可看到 TimeYourWeb 網站時間統計圖表。圖表分別有摘要圖、流動圖、堆積圖三種，首先會先在「摘要圖」中看到每日、每週、每月各網站的停留時間。

接著你可以在摘要圖的網站前方點擊「▶」圖示，便會顯示你在該網站所有瀏覽的的紀錄及時間。

在「流動圖」中，可以看到今天開始瀏覽的網站停留時間橫條圖，你可以把滑鼠移到橫條圖上，便會顯示停留時間與網址資訊出來。

而在「堆積圖」中，你會看到整個月的每天網站使用情況，你可以從長條圖中得知自己在哪一天花多少時間在瀏覽那些網站，又哪個網站花費的時間最長。

最後，若你想保存你今天、一周或整個月的網站停留時間，可以在 TimeYourWeb 工具中點擊「文件」圖示，下載 CSV 檔來保存資料喔！想知道自己每天花了多少時間在瀏覽網站嗎？趕緊來安裝 TimeYourWeb 來注意你使用網站的時間，好讓眼睛適當休息吧！

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