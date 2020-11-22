PhotoMosh 故障藝術產生器，輕鬆幫照片升級成故障藝術照！

你知道如何讓照片具有故障藝術的美感嗎？就讓 PhotoMosh 故障藝術產生器來幫你吧！PhotoMosh 是一個專門幫照片製造故障藝術的網站，共有 27 種故障特殊效果可使用，包括壞電視、搖晃、像素畫、彩虹、日曬、掃描線等等，若懶得自己動手，可以點擊「Mosh」鍵，讓網站自動幫你隨機套用特效，也提供 JPG、GIF、WEBM 三種格式讓你免費下載，對於想製作故障藝術照的朋友，PhotoMosh 將會是個不錯的選擇，就讓我們往下看如何操作吧！想知道更多有趣的線上產生器嗎？可以參考這篇：Neutral 日本漫畫集中效果線產生器

PhotoMosh 故障藝術產生器，輕鬆幫照片升級成故障藝術照！

當我們進到 PhotoMosh 網站後，可點擊「Load File」從電腦中選取照片，或是你想用 WebCam 也可以。

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接著你可以點選「Choose File」選取照片，或直接把照片拖曳到網站中也行。

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照片放進網站後，可在左上方選擇 JPG、GIF 以及 WEBM 三種格式來進行製作，而照片右手邊，你會看到 27 種故障藝術特效。

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接著你可以慢慢將特效套用到照片中，27 種特效組合任你搭配，不過要記得將特效中的「on」選像打勾，不然你會看不到特效的！

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若你真的不想自己親手來調整，你可以直接點擊圖片下方的「Mosh」按鈕，讓 PhotoMosh 自動幫你隨機套用故障藝術特效。

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如果你覺得會動的 GIF 圖片比較好的話，可以在 GIF 頁面中，點擊「Record」便能快速幫你產生 GIF 圖檔。

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製作出來的效果會像上圖這樣呈現，是不是感覺不錯呢 XD！這款 PhotoMosh 故障藝術產生器，可讓你將自己的個人照片或社群封面變得更具時尚感，也可以用在平面設計以及廣告製作上，有興趣的朋友可以到網站中試玩看看喔！

PhotoMosh：https://photomosh.com/

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