你知道如何讓照片具有故障藝術的美感嗎？就讓 PhotoMosh 故障藝術產生器來幫你吧！PhotoMosh 是一個專門幫照片製造故障藝術的網站，共有 27 種故障特殊效果可使用，包括壞電視、搖晃、像素畫、彩虹、日曬、掃描線等等，若懶得自己動手，可以點擊「Mosh」鍵，讓網站自動幫你隨機套用特效，也提供 JPG、GIF、WEBM 三種格式讓你免費下載，對於想製作故障藝術照的朋友，PhotoMosh 將會是個不錯的選擇，就讓我們往下看如何操作吧！想知道更多有趣的線上產生器嗎？可以參考這篇：Neutral 日本漫畫集中效果線產生器

當我們進到 PhotoMosh 網站後，可點擊「Load File」從電腦中選取照片，或是你想用 WebCam 也可以。

接著你可以點選「Choose File」選取照片，或直接把照片拖曳到網站中也行。

照片放進網站後，可在左上方選擇 JPG、GIF 以及 WEBM 三種格式來進行製作，而照片右手邊，你會看到 27 種故障藝術特效。

接著你可以慢慢將特效套用到照片中，27 種特效組合任你搭配，不過要記得將特效中的「on」選像打勾，不然你會看不到特效的！

若你真的不想自己親手來調整，你可以直接點擊圖片下方的「Mosh」按鈕，讓 PhotoMosh 自動幫你隨機套用故障藝術特效。

如果你覺得會動的 GIF 圖片比較好的話，可以在 GIF 頁面中，點擊「Record」便能快速幫你產生 GIF 圖檔。

製作出來的效果會像上圖這樣呈現，是不是感覺不錯呢 XD！這款 PhotoMosh 故障藝術產生器，可讓你將自己的個人照片或社群封面變得更具時尚感，也可以用在平面設計以及廣告製作上，有興趣的朋友可以到網站中試玩看看喔！

PhotoMosh：https://photomosh.com/