Chrome 外掛 無痕模式

Chrome 無痕模式下，如何用擴充功能？也就是所謂的 Chrome 外掛，這樣的情境可能會發生在用朋友電腦的情況，使用非自己電腦時，不想要留下任何瀏覽紀錄，也不在登入 Google 帳號後留下隱私資料，此時無痕磨是就是第一選擇，不過有些 Chrome 外掛是工作時會使用到的，這時該怎麼辦呢？雖然預設情況下，Chrome 外掛是沒辦法用於無痕模式，不過可以透過特殊方法打開，如果你跟小編有一樣的需求，請繼續看下去。關於 Chrome 隱藏版的功能，比較熱門的還有「改變 Chrome 配色」，可以看看本站之前分享的免擴充程式變換 Chrome  顏色教學

Chrome 外掛 無痕模式

Chrome 無痕模式下，右上方放外掛的位置是沒有東西的，此時就沒辦法使用擴充功能，不過其實是可以依照需求打開的。

無痕 擴充功能

只要在網址列輸入「chrome://extensions/」並按下 Enter 鍵，就能夠看到所有安裝的 Chrome 擴充列表，找到你想要使用的外掛點擊「詳細資訊」。

無痕模式 擴充功能

這時候就可以看到有一個控制項「允許在無痕模式中執行」，將原本關閉的開關啟用。

Chrome 無痕模式

這時候再回到 Chrome 無痕模式，就可以看到外掛已經出現在熟悉的「右上方」區域，各位如果有需要在無痕模式下用 Chrome 外掛輔助工作，趕快把這招學起來吧。

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