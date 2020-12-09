手機大家都追求快充，那電池可以有快充嗎？當然也有！這次要和大家推薦 OXOPO XC 系列快充鋰電池，包含常見的三號電池、18650 與 9V 九伏電池，有全球發明專利的 Type-C 充電、極速充電 1.5 小時充電完成、重複充電達 1000 次、智慧 IC 保護、防漏液設計與無記憶效應等等特色，我覺得重點是能快充就是爽，二來就是使用現在方便性很高的 Type-C 充電，當遇到充電電池沒電時，加減快充也能撐個一下下，我覺得若有常常使用電池的話，會是不錯的選擇唷！

首先先來看看 18650 電池，坦白說這顆電池的用途還頗多的，譬如說很多電動滑板車裡面都是這顆電池堆疊出來的電量，單顆是 3.6V 2000mAh 的電量，採用日本國際牌電芯 NCR18500 台灣 BSMI 認證，內建智慧型的 IC 晶片提供多種安全設計，包含有漏電、過充、過放低電壓、過電流與短路電路保護。

特色有 Type-C 的快速充電，1.5 個小時就可以完成充電，重複只是用的次數高達 1000 次，常見的產品應用有電蚊拍、電風扇、手電筒、麥克風、收音機與擴音器等等。

傳統的 18650 電池充電很麻煩，就是要有個充電座，而且電量還不能放光，不然以後可能就充不進去，我以前比較常騎單車的時候，曾經就買過 T5 戰術手電筒，其實使用是次數並不多，後來就因為電池無法充電就無法再用了。

透過 USB Type-C 可以方便的充電，充電孔也會有充電的指示燈，紅燈代表充電中，綠燈就是充飽電了，充電應該就不用教學了吧^^，就是一個很直覺的產品。

我這次又特別去買了 T6 戰術手電筒，想說小朋友也很喜歡平常晚上去探險，現在有了快速充電的 18650 電池感覺更方便了。

9V 的電池在生活上似乎比較少用到，不過需要使用時找不到電池，或是特別去買一顆都覺得煩惱，我家裡密碼鎖的備用電池就是需要使用 9V 電池，感覺應該要把這顆電池備用在車上，萬一哪天家裡門鎖真的沒有電的時候就能派上用場囉！

9V 鋰電池的電量為 300mAh，充電時間就沒有主打快充，大概 1.5 小時就可以充滿，循環壽命大於 800 次。

充電一樣是透過 USB Type-C 的插槽來充電，比較特別的是 9V 電池側邊還有一個小按鈕，按下去可以查看電量，這點的使用有點類似行動電源那樣。

最後介紹使用頻率最高的 AA 三號電池，充電電池我家真的很多，充電真的是很花時間，尤其小朋友玩具真的超級吃電池的，買電池已經買到覺得自己超不環保的，後來買了多充電電池，只是有些玩具充電電池用不久是真的，只是我用 OXOPO 就沒有這個問題。

AA 三號電池的容量為 1700 mAh，充電的地方靠近底部的部分，充電時會綠燈閃爍，充飽電後綠燈會是恆亮狀態。雖然我自己已經擁有很多充電電池了，只是我覺得有幾顆可以快充使用的也是很不錯的，至少充電不用花長時間等待，急用優先啦～撐過之後之後再換上普通的充電電池，這樣搭配使用感覺很好唷！

以上 OXOPO XC 系列快充鋰電池推薦給大家囉！

官方資訊請參考：https://www.oxopo.com.tw/collections/xc-series