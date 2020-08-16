糖豆人 Fall Guys 全球熱翻天的遊戲 ! 吸引人的五大重點特色 !

最近爆紅的遊戲就是 Fall Guys，不知道大家是否跟上了呢？糖豆人：終極淘汰賽（Fall Guys : Ultimate Knockout）玩家將成群結隊參與一場瘋狂的競賽，直到最後出現一名勝利者為止。在遊戲中，將會有一堆奇怪的障礙來阻礙玩家，還有許多不守規矩的競爭對手，玩家要面對依照物理定律設計的挑戰，玩家才有機會藉此讓對手彈出去、掉落出局，隨著一關關加以克服，來拿到最後的王冠。Devolver Digital 於 8 月 4 日發行 Fall Guys 大型派對生存遊戲，目前對 PlayStation Plus 會員價格是免費的，目前Steam 上的價格為台幣 318 元。今天小編就來帶大家看看，到底 Fall Guys 哪些特色吸引如此之多玩家到至今仍然為之瘋狂 !

首先先來觀看愉快的 Fall Guys 遊戲影片吧 !


Fall Guys 吸引人五大重點特色

1 . 遊戲操作簡單，目標也很明確

糖豆人 Fall Guys 全球熱翻天的遊戲 ! 吸引人的五大重點特色 !

Fall Guys 遊戲操作十分簡單，除了基本的 WSAD 的移動外，還有重要的三個動作空白鍵「跳躍」、Ctrl「俯衝」及 Shift「抓握」，在執行這些操作時，玩家可以用滑鼠調整遊戲視角，讓自己可以更順利的完成這些動作。

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要注意的一點，沒有需要每個回合都搶第一，只要能留到下個回合存活到最後一關便可。因此建議前面兩三個回合，可以採用較安全的走法，放慢一點也沒關係，如果太心急每次都想搶第一，有可能會不慎失足掉落，反而被淘汰喔 !

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每一場遊戲開局都是60位玩家，遊玩地圖都是由系統隨機選取，像有時是極需操作的跑酷障礙賽、有時是碰運氣的撞門找路賽、有時又是團隊配合的搶蛋賽及滾球達陣賽等等，每場遊戲都會給玩家一個明確的目標。

2 . 能與好友一起遊玩，既能增加感情又可一起互相捉弄

糖豆人 Fall Guys 全球熱翻天的遊戲 ! 吸引人的五大重點特色 !
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當我們與朋友一起玩時就是要互相陷害對方不是嗎 ? （誤）Fall Guys 最多可以 4 人一起遊玩，在需要團隊對合作的關卡時，一定會分在同一組，可同心協力為這關爭取勝利。不過雖然可以組隊，但每場比賽到最後冠軍只有一個，如果和朋友一起存活到最後一局，想必是要爭鬥一番，你我兄弟情誼就看這場了 !!!（誤）

3 . 發揮你的設計能力，自由搭配遊戲服裝

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在 Fall Guys 的服裝 Skin 是遊戲中一大賣點，也是吸引眾多女性玩家的地方，玩家初期可先點擊上方的「衣架」>「套裝」。

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點開套裝之後，可先套用遊戲中預設好的顏色、花紋、面部、上半身及下半身來更改角色的 Skin。

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玩家也能藉由每場遊戲得到的經驗值取得每一級的任務獎勵，這些裝扮及角色等級並不會影響遊戲平衡。

糖豆人 Fall Guys 全球熱翻天的遊戲 ! 吸引人的五大重點特色 !

接著打開商店，可用王冠及榮耀值購買商店服裝，打造屬於自己的糖豆人。紫色榮耀值是玩家在玩每一場遊戲中，不管輸或贏都會拿到的獎勵，至於皇冠要拿到必須要在遊戲中獲勝才可獲取，難度非常高，就看玩家的本事囉 ! 經驗值用於取得每一級的任務獎勵，裝扮及角色等級並不會影響遊戲平衡。順帶一提，榮耀值可以透過 Steam 內購買，最基本的 12500 點榮耀值約 4.99 美元，一次購買較多的點數也會有額外的贈送或折扣，另外也有些造型在遊戲內商店買不到，要另外在 Steam 商店搜尋購置才有。

糖豆人 Fall Guys 全球熱翻天的遊戲 ! 吸引人的五大重點特色 !

Fall Guys 目前全服裝一覽，之後還會更新別的造型，是不是讓人心癢癢，想趕快來闖關得到新造型呢 !

4 . 另類靠闖關生存吃雞體驗 ! 不到最後一刻不能放棄 !

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Fall Guys 本質算是一個另類「吃雞」闖關遊戲，只不過不是像 PUBG 的射擊遊戲，而是以各種「你爭我搶的」般的運動會闖關小遊戲來分勝負。

糖豆人 Fall Guys 全球熱翻天的遊戲 ! 吸引人的五大重點特色 !
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每場最多會有 60 名參賽者，會進行最多五個回合，每個回合都會淘汰一定數量的玩家，生存至最後一刻，在 Last Round 中贏得所有玩家都想得到的王冠吧 !

5 . Fall Guys 內有多種豐富遊戲關卡，絕不單調

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至於 Fall Guys 每個回合的關卡都會在 20 個不同小遊戲中隨機挑選，一部分是個人賽，另一部分就是團體賽啦 ! 團體賽中玩家分成幾個小組互相機械撕扯對抗，緊張又刺激 !

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同一場比賽內的關卡絕不會重複出現，而每個回合的淘汰條件和人數也會依照被選重的關卡而有所不同。


小編這邊有幫各為玩家找了糖豆人 Fall Guys 全關卡及小技巧分享影片，希望大家看之後能夠幫助自己提升遊戲勝率 ! 個人關卡排序如下，想看哪個關卡的小技巧可以跳過去看 ( Youtube 內附時間連結 )。

Fall Guys 玩的心得感想

Fall Guys 遊戲內的音樂搭配跟關卡設計都有到位，是個可以順練耐心又有趣的好遊戲。不過目前還沒有積分制度，如果是剛進場的菜鳥們，可能會跟小編一樣體驗到幾場操作不熟悉第一輪就被刷掉的挫敗感，不過像小編多玩幾次之後就上手而且連贏好幾回合，雖然一直都沒有拿到第一名，但是整個遊戲體驗下來，不會讓你失去對此遊戲耐心，反而是會去想說要怎麼做才能夠繼續往前到下一關，這也許是這遊戲要我們玩的出發點 !

糖豆人 Fall Guys 購買資訊 :

Fall Guys：終極淘汰賽 : Steam商店頁面
Fall Guys：終極淘汰賽 : PS Store頁面

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