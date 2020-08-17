文具店有賣很多筆記本、方格紙、五線譜以及各式稿紙，但你知道嗎？這些東西也可以線上列印喔，最近小編發現一個佛心網站 Printable Paper ，將這些素材整理起來，全部提供給大家免費下載，全站共收錄超過 1800 張免費可列印的紙張範本，能夠免費下載 PDF 紙張範本檔案，下載後就可以自己列印成冊，不用花錢就可以 DIY 個人風格筆記本圖案，各位有下載免費紙張範本的需求的話，這個網站可以去挖寶看看唷。

進入 Printable Paper 首頁之後，就可以看到許多紙張範本囉，下方列出的縮圖，是站內前 15 款熱門下載範本，雖然整個網頁頁面看起來相對傳統，不過裡面的紙張範本可是相當豐富。

左側則是紙張分類，包含：格狀紙、線條紙、五線譜紙、各式線條紙、分數紀錄紙等超過 40 種分類紙張可以檢索。

點擊縮圖進入後，就可以看到範本下載次數、紙張範本說明，點擊上方 Download For Free 就可以免費下載 PDF 檔案囉，下載之後左下方會有小小的浮水印，基本上是不太會影響使用。若你需要 PNG 格式的紙張範本可以參考下方工具：達人精選 9 款 PDF 線上工具比較！上班族學生必備 PDF 神器大全

下載：線條紙範本下載

下載：五線譜範本下載

下載：點點紙範本下載

下載：筆記本紙範本下載

下載：週記紙範本下載

Printable Paper：https://www.printablepaper.net/