橫格紙

文具店有賣很多筆記本、方格紙、五線譜以及各式稿紙，但你知道嗎？這些東西也可以線上列印喔，最近小編發現一個佛心網站 Printable Paper ，將這些素材整理起來，全部提供給大家免費下載，全站共收錄超過 1800 張免費可列印的紙張範本，能夠免費下載 PDF 紙張範本檔案，下載後就可以自己列印成冊，不用花錢就可以 DIY 個人風格筆記本圖案，各位有下載免費紙張範本的需求的話，這個網站可以去挖寶看看唷。

Printable Paper

進入 Printable Paper 首頁之後，就可以看到許多紙張範本囉，下方列出的縮圖，是站內前 15 款熱門下載範本，雖然整個網頁頁面看起來相對傳統，不過裡面的紙張範本可是相當豐富。

橫格紙

左側則是紙張分類，包含：格狀紙、線條紙、五線譜紙、各式線條紙、分數紀錄紙等超過 40 種分類紙張可以檢索。

筆記本 內頁 下載

點擊縮圖進入後，就可以看到範本下載次數、紙張範本說明，點擊上方 Download For Free 就可以免費下載 PDF 檔案囉，下載之後左下方會有小小的浮水印，基本上是不太會影響使用。若你需要 PNG 格式的紙張範本可以參考下方工具：達人精選 9 款 PDF 線上工具比較！上班族學生必備 PDF 神器大全

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線條紙範本下載

下載：線條紙範本下載

五線譜範本下載

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點點紙範本下載

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筆記本紙範本下載

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週記紙範本下載

下載：週記紙範本下載

Printable Paper：https://www.printablepaper.net/

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