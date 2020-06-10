你的 Facebook 上面有很多打卡的照片嗎？想備份那些照片該怎麼做？現在 Facebook 終於在台灣上架照片匯出 Google 相簿的功能啦！雖然 FB 照片匯出 Google 相簿功能早在其它國家開放了，我們則是最近才推出，不過有推出總比沒有好。只要簡單幾個步驟就可以輕鬆備份上傳到 Facebook 中的照片、影片，要如何做到呢？不需要任何第三方工具就可以囉，趕快跟著小編一步一步備份你的臉書照片吧。你也可以參考：DownAlbum 臉書照片一鍵打包下載，不用手動一張一張按到心很累啦！

首先找到自己 Facebook 「設定和隱私」，這個功能不論是電腦版或是在手機上面操作都是可以的，下面小編就以電腦版的介面來作為示範。

接著點擊「設定」。

然後找到「你的 Facebook 資訊」，在這個選項中選擇「移轉你的相片和影片的副本」，點擊下後進入下一步操作。

再來因為牽涉到個人隱私，所以會需要輸入 FB 登入密碼確認是本人操作。

然後在選擇目的地這邊找到 「Google 相簿」。

最後確認你要匯出的是 FB 相片還是 FB 影片，如果兩個都要匯出的話，就只能一次一次匯出，確認後按下繼續。

再來只要登入 Google 帳戶並且允許授權 Facebook 就可以啦。

按下「確認移轉」之後就會開始進行照片和影片的匯出。

過程中會需要一點時間，匯出之後會在你的 Google 相簿裡面建立新的相簿，相簿名稱會以 Facebook 裡面的相簿來命名，然後開頭都會有一個 copy of，因此大家看到這個開頭就可以知道是從 Facebook 匯入的副本。這樣子要匯出 Facebook 照片和影片就變得更加輕鬆啦，如果忘記的話可以跟著小編一步一步，實作一次後就可以輕鬆上手啦！