Facebook 影片打包下載

你的 Facebook 上面有很多打卡的照片嗎？想備份那些照片該怎麼做？現在 Facebook 終於在台灣上架照片匯出 Google 相簿的功能啦！雖然 FB 照片匯出 Google 相簿功能早在其它國家開放了，我們則是最近才推出，不過有推出總比沒有好。只要簡單幾個步驟就可以輕鬆備份上傳到 Facebook 中的照片、影片，要如何做到呢？不需要任何第三方工具就可以囉，趕快跟著小編一步一步備份你的臉書照片吧。你也可以參考：DownAlbum 臉書照片一鍵打包下載，不用手動一張一張按到心很累啦！

Facebook 照片搬家 Google 相簿

首先找到自己 Facebook 「設定和隱私」，這個功能不論是電腦版或是在手機上面操作都是可以的，下面小編就以電腦版的介面來作為示範。

Facebook 照片搬家 Google 相簿

接著點擊「設定」。

Facebook 照片備份

然後找到「你的 Facebook 資訊」，在這個選項中選擇「移轉你的相片和影片的副本」，點擊下後進入下一步操作。

Facebook 照片備份

再來因為牽涉到個人隱私，所以會需要輸入 FB 登入密碼確認是本人操作。

Facebook 照片匯出

然後在選擇目的地這邊找到 「Google 相簿」。

Facebook 照片匯出 Google

 最後確認你要匯出的是 FB 相片還是 FB 影片，如果兩個都要匯出的話，就只能一次一次匯出，確認後按下繼續。

Facebook 影片備份

再來只要登入 Google 帳戶並且允許授權 Facebook 就可以啦。

Facebook 相簿備份

按下「確認移轉」之後就會開始進行照片和影片的匯出。

Facebook 影片匯出

過程中會需要一點時間，匯出之後會在你的 Google 相簿裡面建立新的相簿，相簿名稱會以 Facebook 裡面的相簿來命名，然後開頭都會有一個 copy of，因此大家看到這個開頭就可以知道是從 Facebook 匯入的副本。這樣子要匯出 Facebook 照片和影片就變得更加輕鬆啦，如果忘記的話可以跟著小編一步一步，實作一次後就可以輕鬆上手啦！

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