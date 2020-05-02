Adobe Illustrator 替代

前幾天有網友詢問，電腦沒 Adobe Illustrator，有沒有替代工具能夠編輯 .ai 檔案？今天小編要跟大家分享一款實用線上工具 Gravit Designer，它最大的好處就是不需要下載任何 App 到電腦，就可以線上編輯 .ai 檔案，因此不管你是 macOS 還是 Windows 通通可以用，AI 的鋼筆工具、剪裁、群組化、建立外框等基本功能也通通都有，有需要的朋友可別錯過這款好用的工具囉。如果沒有要編輯，只是要瀏覽 .ai 檔案，可以參考：Ai Viewer 3.2 小巧強悍的 AI 瀏覽工具，開啟 .ai 檔案不必安裝 Adobe Illustrator

Gravit Designer免費

首先進入Gravit Designer 首頁，按右上方的 Start Now 開始編輯。

Gravit Designer

因為是線上編輯的關係，一定要申請一組帳號，來管理你編輯檔案。點擊下方的 FB、Google 快速登入就可以了。

Gravit Designer

Gravit Designer 有分為免費版、Pro 版，基本上免費版就是有些限制，Pro 版就是功能全開。Pro 版可以免費用 15 天，到期之後你可以視需求轉為免費版繼續使用，如果功能不無法滿足你，你就可以考慮看看是否要升級囉，下方會為大家比較一下免費版與 Pro 版的區別在哪邊。

AI 替代工具

一開始你可以建立空白文件，或是選擇從範本開啟，當然開啟電腦中的 AI 檔案也沒有問題，這裡小編就隨機上傳了一個電腦中的 .ai 檔案來進行編輯。

Adobe Illustrator 替代

開啟檔案之後，就可以開始編輯啦。我們先來簡單看一下介面分布，最左邊為圖層區域、上方為工具區、右方為控制面板。

編輯ai檔案

上方的工具區有縮放、貼齊、選取、套索工具、向量圖型、美工刀、手繪圖形、新增文字、新增圖片、水平翻轉、垂直翻轉、旋轉 90 度、群組、取消群組、建立複合形狀、剪裁、前移、後移、轉化為路徑等，該有的基本功能通通都有，功能還挺齊全的。

編輯svg軟體

左邊區域除了圖層之外，Gravit Designer 還內建了資料庫，裡面有各種向量圖形、插圖、圖示、表情符號、貼紙等圖片素材可以免費使用。

Gravit Designer

我特別看了一下文字的部分，預設的文字是不支援繁體中文的，幸好右方的網頁字形中，可以找到有支援繁體中文的字型。大部分自行不支援繁體中文的話，打出來會是亂碼居多。

Gravit Designer

編輯完畢之後，可以下載檔案，不過下載後的檔案不是 .ai 檔，而是 .gvdesign 檔。

Gravit Designer

因此建議大家可以用匯出的方式，將檔案儲存為 .svg 的向量圖形。

Gravit Designer

Gravit Designer 免費版與 Pro 版的差異簡易對照表，Pro 版多了離線編輯、無限雲端空間、PDF 高畫質輸出、進階匯出選項、版本歷史等，對一般用戶來說，我想免費版應該就夠用了，不過若是可以的話，當然是 Pro 版最好囉。以下是免費版、Pro 版的所有差異：

  Gravit Designer Gravit Designer Pro
 
免費
$ 3,331.00$ 1,649.00
/年
離線工作
使用我們的桌面應用程序，因此您不必依賴Internet連接。
無法使用
支援
雲端存儲
使您的設計安全，同步並跨平台使用。		 500MB 無限
Google Drive 集成
訪問您現有的 Google Drive文件，並直接在Gravit Designer 中創建新文件。		 無法使用 全部支援
PDF 導出
分享您的設計並創建可打印的文檔。		 72 和150 DPI 高達 300 DPI
色彩空間
選擇最適合您的項目的色彩空間。		 僅 RGB CMYK，HSB 和 RGB
SVG 導出
帶有其他 Web 開發選項的高級SVG導出。		 一般輸出
 全部支援
Illustrator，EPS 和草圖導入
引入其他應用程序中的現有文件以及PNG，JPG，PDF和SVG，並繼續進行處理。
支援 PNG，JPG，PDF 及 SVG
全部支援
進階導出選項，
包括為所有支持的格式（PNG，JPG，PDF，SVG）設置分辨率或導出單個資產的功能。
無法使用
全部支援
重用現有元素
享受高級符號功能，並將其與共享樣式結合起來以創建個人設計系統。		 沒有符號套入和替代或共享樣式
全部支援
載入電腦字體
在桌面應用程序中使用系統字體或上載任意數量的其他字體。
僅限網路字體和系統字體
全部支援
編號和項目符號列表
編號和項目符號列表具有各種樣式的文本層。		 無法使用
全部支援

從陰影到模糊，藝術濾鏡和變形的無損效果		 9 36
專業頁面
創建多頁佈局並鏡像內容，以實現最終的可重用性。		 無法使用 全部支援
色板
保存自定義顏色，並在整個創作過程中輕鬆重複使用它們。
無法使用
全部支援
高級路徑工具
Bezigon工具使繪製完美曲線變得輕而易舉。
無法使用
全部支援
版本歷史
返回到保存在 Gravit Cloud 上的項目的較舊版本，以還原關鍵元素。最多提供 20 個以前的版本。
無法使用
全部支援
進階輸入
您的文本元素提供新樣式，並帶有下標，上標，連字，分數，文本轉換和段落間距的控件。
無法使用
全部支援
在僅查看模式下共享文件
啟用類似演示的模式，該模式僅允許可視化您的設計，而不能對其進行更改。
無法使用
全部支援

Gravit Designer：https://www.designer.io/en/

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Gravit Designer 線上編輯 .ai 檔案，可以代替 Adobe Illustrator 的免費工具 參考資料

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