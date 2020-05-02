前幾天有網友詢問，電腦沒 Adobe Illustrator，有沒有替代工具能夠編輯 .ai 檔案？今天小編要跟大家分享一款實用線上工具 Gravit Designer，它最大的好處就是不需要下載任何 App 到電腦，就可以線上編輯 .ai 檔案，因此不管你是 macOS 還是 Windows 通通可以用，AI 的鋼筆工具、剪裁、群組化、建立外框等基本功能也通通都有，有需要的朋友可別錯過這款好用的工具囉。如果沒有要編輯，只是要瀏覽 .ai 檔案，可以參考：Ai Viewer 3.2 小巧強悍的 AI 瀏覽工具，開啟 .ai 檔案不必安裝 Adobe Illustrator
首先進入Gravit Designer 首頁，按右上方的 Start Now 開始編輯。
因為是線上編輯的關係，一定要申請一組帳號，來管理你編輯檔案。點擊下方的 FB、Google 快速登入就可以了。
Gravit Designer 有分為免費版、Pro 版，基本上免費版就是有些限制，Pro 版就是功能全開。Pro 版可以免費用 15 天，到期之後你可以視需求轉為免費版繼續使用，如果功能不無法滿足你，你就可以考慮看看是否要升級囉，下方會為大家比較一下免費版與 Pro 版的區別在哪邊。
一開始你可以建立空白文件，或是選擇從範本開啟，當然開啟電腦中的 AI 檔案也沒有問題，這裡小編就隨機上傳了一個電腦中的 .ai 檔案來進行編輯。
開啟檔案之後，就可以開始編輯啦。我們先來簡單看一下介面分布，最左邊為圖層區域、上方為工具區、右方為控制面板。
上方的工具區有縮放、貼齊、選取、套索工具、向量圖型、美工刀、手繪圖形、新增文字、新增圖片、水平翻轉、垂直翻轉、旋轉 90 度、群組、取消群組、建立複合形狀、剪裁、前移、後移、轉化為路徑等，該有的基本功能通通都有，功能還挺齊全的。
左邊區域除了圖層之外，Gravit Designer 還內建了資料庫，裡面有各種向量圖形、插圖、圖示、表情符號、貼紙等圖片素材可以免費使用。
我特別看了一下文字的部分，預設的文字是不支援繁體中文的，幸好右方的網頁字形中，可以找到有支援繁體中文的字型。大部分自行不支援繁體中文的話，打出來會是亂碼居多。
編輯完畢之後，可以下載檔案，不過下載後的檔案不是 .ai 檔，而是 .gvdesign 檔。
因此建議大家可以用匯出的方式，將檔案儲存為 .svg 的向量圖形。
Gravit Designer 免費版與 Pro 版的差異簡易對照表，Pro 版多了離線編輯、無限雲端空間、PDF 高畫質輸出、進階匯出選項、版本歷史等，對一般用戶來說，我想免費版應該就夠用了，不過若是可以的話，當然是 Pro 版最好囉。以下是免費版、Pro 版的所有差異：
|Gravit Designer
|Gravit Designer Pro
|
免費
|
$ 3,331.00$ 1,649.00/年
|離線工作
使用我們的桌面應用程序，因此您不必依賴Internet連接。
|
無法使用
|
支援
|雲端存儲
使您的設計安全，同步並跨平台使用。
|500MB
|無限
|Google Drive 集成
訪問您現有的 Google Drive文件，並直接在Gravit Designer 中創建新文件。
|無法使用
|全部支援
|PDF 導出
分享您的設計並創建可打印的文檔。
|72 和150 DPI
|高達 300 DPI
|色彩空間
選擇最適合您的項目的色彩空間。
|僅 RGB
|CMYK，HSB 和 RGB
|SVG 導出
帶有其他 Web 開發選項的高級SVG導出。
|一般輸出
|全部支援
|Illustrator，EPS 和草圖導入
引入其他應用程序中的現有文件以及PNG，JPG，PDF和SVG，並繼續進行處理。
|
支援 PNG，JPG，PDF 及 SVG
|
全部支援
|進階導出選項，
包括為所有支持的格式（PNG，JPG，PDF，SVG）設置分辨率或導出單個資產的功能。
|
無法使用
|
全部支援
|重用現有元素
享受高級符號功能，並將其與共享樣式結合起來以創建個人設計系統。
|沒有符號套入和替代或共享樣式
|
全部支援
|載入電腦字體
在桌面應用程序中使用系統字體或上載任意數量的其他字體。
|
僅限網路字體和系統字體
|
全部支援
|編號和項目符號列表
編號和項目符號列表具有各種樣式的文本層。
|無法使用
|
全部支援
|
從陰影到模糊，藝術濾鏡和變形的無損效果。
|9
|36
|專業頁面
創建多頁佈局並鏡像內容，以實現最終的可重用性。
|無法使用
|全部支援
|色板
保存自定義顏色，並在整個創作過程中輕鬆重複使用它們。
|
無法使用
|
全部支援
|高級路徑工具
Bezigon工具使繪製完美曲線變得輕而易舉。
|
無法使用
|
全部支援
|版本歷史
返回到保存在 Gravit Cloud 上的項目的較舊版本，以還原關鍵元素。最多提供 20 個以前的版本。
|
無法使用
|
全部支援
|進階輸入
您的文本元素提供新樣式，並帶有下標，上標，連字，分數，文本轉換和段落間距的控件。
|
無法使用
|
全部支援
|在僅查看模式下共享文件
啟用類似演示的模式，該模式僅允許可視化您的設計，而不能對其進行更改。
|
無法使用
|
全部支援
Gravit Designer：https://www.designer.io/en/