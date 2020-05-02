前幾天有網友詢問，電腦沒 Adobe Illustrator，有沒有替代工具能夠編輯 .ai 檔案？今天小編要跟大家分享一款實用線上工具 Gravit Designer，它最大的好處就是不需要下載任何 App 到電腦，就可以線上編輯 .ai 檔案，因此不管你是 macOS 還是 Windows 通通可以用，AI 的鋼筆工具、剪裁、群組化、建立外框等基本功能也通通都有，有需要的朋友可別錯過這款好用的工具囉。如果沒有要編輯，只是要瀏覽 .ai 檔案，可以參考：Ai Viewer 3.2 小巧強悍的 AI 瀏覽工具，開啟 .ai 檔案不必安裝 Adobe Illustrator

首先進入Gravit Designer 首頁，按右上方的 Start Now 開始編輯。

因為是線上編輯的關係，一定要申請一組帳號，來管理你編輯檔案。點擊下方的 FB、Google 快速登入就可以了。

Gravit Designer 有分為免費版、Pro 版，基本上免費版就是有些限制，Pro 版就是功能全開。Pro 版可以免費用 15 天，到期之後你可以視需求轉為免費版繼續使用，如果功能不無法滿足你，你就可以考慮看看是否要升級囉，下方會為大家比較一下免費版與 Pro 版的區別在哪邊。

一開始你可以建立空白文件，或是選擇從範本開啟，當然開啟電腦中的 AI 檔案也沒有問題，這裡小編就隨機上傳了一個電腦中的 .ai 檔案來進行編輯。

開啟檔案之後，就可以開始編輯啦。我們先來簡單看一下介面分布，最左邊為圖層區域、上方為工具區、右方為控制面板。

上方的工具區有縮放、貼齊、選取、套索工具、向量圖型、美工刀、手繪圖形、新增文字、新增圖片、水平翻轉、垂直翻轉、旋轉 90 度、群組、取消群組、建立複合形狀、剪裁、前移、後移、轉化為路徑等，該有的基本功能通通都有，功能還挺齊全的。

左邊區域除了圖層之外，Gravit Designer 還內建了資料庫，裡面有各種向量圖形、插圖、圖示、表情符號、貼紙等圖片素材可以免費使用。

我特別看了一下文字的部分，預設的文字是不支援繁體中文的，幸好右方的網頁字形中，可以找到有支援繁體中文的字型。大部分自行不支援繁體中文的話，打出來會是亂碼居多。

編輯完畢之後，可以下載檔案，不過下載後的檔案不是 .ai 檔，而是 .gvdesign 檔。

因此建議大家可以用匯出的方式，將檔案儲存為 .svg 的向量圖形。

Gravit Designer 免費版與 Pro 版的差異簡易對照表，Pro 版多了離線編輯、無限雲端空間、PDF 高畫質輸出、進階匯出選項、版本歷史等，對一般用戶來說，我想免費版應該就夠用了，不過若是可以的話，當然是 Pro 版最好囉。以下是免費版、Pro 版的所有差異：