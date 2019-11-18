Google 地圖無痕模式

你知道 Google 會在背景默默追蹤你的日常移動位置嗎？如果不想要被追蹤，或不想在 Google 地圖留下紀錄怎麼辦？小編今天要跟大家分享一個好消息！Google 地圖推出「無痕模式」，沒錯～你沒聽錯，就跟 Chrome 瀏覽器一樣，顧名思義你人到哪裡，在無痕模式下都不會留下痕跡，正所謂「船過水無痕」，這個特殊的功能，留給特殊的時候用，跟著小編來看看如何開啟吧！（至截稿前 Google 地圖無痕模式只支援 Android 系統），你也可以參考：盤點 Google 地圖導航七個必學密技，開車族必學

Google 地圖紀錄清除

△ 首先打開你的 Google 地圖，點擊右上方的帳號處，展開後就可以看到選單中新增了一個「開啟無痕模式」選項，點擊下去之後，就可以開始使用 Google 地圖的「無痕模式」啦！

無痕模式開啟時，手機的 Google 地圖將無法：

    • 在帳戶中儲存瀏覽記錄/搜尋記錄，或傳送通知
  • 更新你的定位記錄或分享的位置資訊
  • 使用你的活動來個人化 Google 地圖

Google 地圖無痕模式

△ 點擊關閉之後，就可以開始使用無痕模式地圖囉，如果你不放心的話，可以看一下右上方，原本自己的帳號大頭貼，已經替換成「無痕模式」的圖示囉！

開啟無痕模式後，Google 地圖有哪些功能不能用？

通勤
為你推薦
定位記錄
提示：整個裝置都會暫停使用定位記錄，不只是 Google 地圖。
位置資訊分享
通知和訊息
搜尋記錄、搜尋完成建議
Google 地圖你的貢獻
導航功能中的 Google 助理麥克風
離線地圖
你的地點
媒體整合

若手機打開沒有看到 Google 地圖的無痕模式，可以試著更新一下 App，下面幫大家準備好更新載點囉：
Google 地圖（Google Play 下載）
Google 地圖（App Store 下載）

Google 地圖無痕模式，查勤查不到的好用模式 相關文章

訪客留言

Google 地圖無痕模式，查勤查不到的好用模式 參考資料

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如果您希望瀏覽網頁後能夠不留下痕跡，可以使用 Google Chrome 的無痕瀏覽模式(google一下即有)。無痕模式的運作方式如下： 進入無痕模式後，系統不會將您開啟的網頁和下載的檔案儲存到瀏覽紀錄和下載紀錄中。 ...
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開啟Google 地圖無痕模式，隨時進入不被追蹤定位隱私模式
但全文轉載請來信詢問，禁止修改上述內文，禁止商業使用，並且必須註明來自電腦玩物原創作者esor huang 異塵行者，及附上原文連結：開啟Google 地圖無痕模式，&nbsp;...
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