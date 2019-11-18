你知道 Google 會在背景默默追蹤你的日常移動位置嗎？如果不想要被追蹤，或不想在 Google 地圖留下紀錄怎麼辦？小編今天要跟大家分享一個好消息！Google 地圖推出「無痕模式」，沒錯～你沒聽錯，就跟 Chrome 瀏覽器一樣，顧名思義你人到哪裡，在無痕模式下都不會留下痕跡，正所謂「船過水無痕」，這個特殊的功能，留給特殊的時候用，跟著小編來看看如何開啟吧！（至截稿前 Google 地圖無痕模式只支援 Android 系統），你也可以參考：盤點 Google 地圖導航七個必學密技，開車族必學

△ 首先打開你的 Google 地圖，點擊右上方的帳號處，展開後就可以看到選單中新增了一個「開啟無痕模式」選項，點擊下去之後，就可以開始使用 Google 地圖的「無痕模式」啦！

無痕模式開啟時，手機的 Google 地圖將無法：



在帳戶中儲存瀏覽記錄/搜尋記錄，或傳送通知

更新你的定位記錄或分享的位置資訊

使用你的活動來個人化 Google 地圖

△ 點擊關閉之後，就可以開始使用無痕模式地圖囉，如果你不放心的話，可以看一下右上方，原本自己的帳號大頭貼，已經替換成「無痕模式」的圖示囉！

開啟無痕模式後，Google 地圖有哪些功能不能用？

通勤

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定位記錄

提示：整個裝置都會暫停使用定位記錄，不只是 Google 地圖。

位置資訊分享

通知和訊息

搜尋記錄、搜尋完成建議

Google 地圖你的貢獻

導航功能中的 Google 助理麥克風

離線地圖

你的地點

媒體整合

若手機打開沒有看到 Google 地圖的無痕模式，可以試著更新一下 App，下面幫大家準備好更新載點囉：

Google 地圖（Google Play 下載）

Google 地圖（App Store 下載）