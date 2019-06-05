充氣很重要，尤其對於需要充氣的物品來說，譬如說車子輪胎一定要有氣，腳踏車也是，若沒氣就像是廢鐵一樣！之前曾介紹過小米推出了米家充氣寶，其實我在第一時間就買了！據說後來漲價漲很大，因為要買還買不到啊！為什麼要買米家充氣寶來開箱，就是為了避免沒氣的時候，雖然我車上已經有了 PAPAGO i3 智能高速打氣機，同樣是打氣工具，不過米家充氣寶體積較小，而且還內建電池，以隨身充氣設備來說的確很方便唷！

米家充氣寶的大小比想像中還要大，重量算是還可以接受，反正放在車上被用不太介意重量，如果是單車出遊的話，這大小跟重量就不太適合。

側邊小多小小孔散熱孔，應該也是進氣口吧？

充電孔在底部，為 MicroUSB 充電。

警告事項也請注意！這個不是玩具，禁止兒童使用，使用時會產生比較大的噪音，而且長時間使用會產生高溫，請等冷卻再使用，基本上若是充個單車輪胎之類的，速度也是很快的；只是汽車的輪胎比較大，效率真的比較低，可能等待充氣會花費一些些時間唷！紅色那端拔起來就是開機。

簡單給大家看一下說明書，其實大致上操作算是簡單的，說明書拍給大家，若是有人遺失了說明書，這張圖應該很有幫助。

氣嘴是美嘴，不過有提供法嘴和球針的轉接頭。

氣嘴從上方拔起來就是開機，這樣的設定算是頗直覺的，右側循環按鈕為切換模式，有自行車、機車、汽車與球類的模式，單位有 BAR 和 PSI，大家可以參考輪胎上的建議胎壓，基本上只要是輪胎應該都會標註在側邊。

自行車模式預設胎壓為 45 PSI（可以調整範圍是 30-65 PSI）、機車預設為 2.4 BAR（可以調整範圍是 1.8-3.0 BAR）、汽車預設為 2.5 BAR（可以調整範圍是 1.8-3.5 BAR）、球類預設為 8 PSI（可以調整範圍是 4-16 PSI）。

不過預設的範圍好像是不夠的，譬如說台灣車子常用車壓應該是 PSI 為單位，自行車輪胎也是，而且高壓胎需要到 110 PSI 以上，所以我幾乎沒在用預設的模式，可以自己設定調整，最高可以到 10.3 BAR / 150 PSI。

內建 LED 照明燈，在昏暗燈光下或許有一定的幫助，內建電池為 2000mAh，很可惜不能當成行動電源，不然坦白說還是有一定方便性。

來看看還有哪些開箱內容物，還有 USB 充電線、法嘴轉接、球針與一個收納袋。

收納袋還頗貼心的，裡面還有一個小小的內袋，可以把其他配件放在裡面，這樣就不擔心會找不到囉！

裝起來之後感覺也比較好收納，放在車子裡面也不會亂糟糟的。

接下來實際測試看看吧！我的 Ninebot Mini Pro 九號平衡車國際版從買來到現在沒充過氣，其實實際量測胎壓大概剩下 10 PSI，只是我又把他手動放棄到光光，這樣壓下去才有感覺是沒有氣的！

實際測試用充氣寶打氣還頗快的！！！因為這個輪胎並不大，我覺得充氣算是有效率！

最後來看看影片部分，充平衡車速度算可以接受，充氣車輪胎大概 30 秒才有 0.5 PSI 實在是有點慢，坦白說等的有點累，再對比 PAPAGO i3 智能高速打氣機的效率來看，PAPAGO i3 大概 6-8 秒就 0.5 PSI，充氣效率高很多啊！！！最後實測單車高胎壓 110PSI 的充氣，從沒有氣到打飽花了 2 分鐘 18 秒，算是可以接受！所以我覺得米家充氣寶勢必較適合單車、機車、球類的的充氣，效率高沒有問題，汽車當然也可以，只是充氣時可能就得花很多時間等待，若是補葺到足夠或許不用太久，若是換胎後要打氣可能真的就會等很久，若是有要購買的可能要思考一下，若是以汽車充氣為主的話，我個人還是建議 PAPAGO i3，米家充氣寶或許比較適合放在機車上唷！！！