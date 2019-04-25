開箱 PAPAGO i3 智能高速打氣機，支援汽車與腳踏車高胎壓充氣

2019-04-25 05:04:04 哇哇

PAPAGO i3 智能高速打氣機

開車出遠門之前大家會注意什麼？我第一個會注意胎壓，尤其跑高速公路時更要注意胎壓問題，以前打氣我都會跑到車廠，坦白說還頗麻煩的，現在自己的氣自己打方便許多，跟大家分享我一直放在車上的 PAPAGO i3 智能高速打氣機，除了是電動打氣之外，當然也具備胎壓顯示，重點是充氣速度超級快，若是喜歡開車載著單車出遊，連公路車高達 120 PSI 的胎壓也可以打，大概一分鐘就可以完成。平常開車除了要有基本的胎壓偵測之外，有台方便打氣機在車上也安心許多，有開車的朋友們可以備一台在車上唷！

PAPAGO i3 智能高速打氣機

這款電動充氣可能有人覺得眼熟，米其林也有一款類似的，功能也差不多，不過價格上不太一樣，以這款可以調整胎壓的打氣機來說，米其林那台價格超過 2000 元，而 PAPAGO i3 的價格不到 2000 元，雖然價格差異不大，但是便宜一點總是好啊！而為了行車安全，2000 元一個值得的價格，除了可以自己補充胎壓之外，只有有適當的轉接頭，任何充氣的都可以幫上忙，的確是超級方便的。

PAPAGO i3 智能高速打氣機

功能特色在盒裝也很清楚明白，有數位螢幕顯示、胎壓數值設定、智能高速打氣、藍光 LCD 螢幕、兼容充電插孔、高效 LED 照明、極簡收納設計、六重防護電流、產品通用多途、使用操作簡單、四種胎壓單位與贈送專用收納袋。

PAPAGO i3 智能高速打氣機

有收納袋真的很不錯，這樣也不會亂亂丟，放在後車箱好整理也好收納，也不怕亂糟糟，這的確是頗必要的。

PAPAGO i3 智能高速打氣機

主機大小稍微沒有那麼迷你，不過放在車上來說也不會太佔空間，上方中間黃色為開關按鈕，設定好胎壓值就可以開啟充氣。

PAPAGO i3 智能高速打氣機

左邊還有一個車充的孔，可以外接其他設備使用，不過在充氣時是無法同時使用的唷！而右邊是 USB 的插槽，也是可以接上其他 USB 設備來充電，不過我個人覺得實用性不高，畢竟車上就有 USB 了啊～除非當成超級延長線來用吧！（上圖請原諒我沒有多的手可以把兩個藍色蓋子掀開）

PAPAGO i3 智能高速打氣機

加減號來設定胎壓值，汽車胎壓最高可以打到 65 PSI，單車胎壓最高可以打到 150 PSI，汽車我通常會打到 36  到 38，每個輪胎的值會不一樣，請看看輪胎上的最高限值。

PAPAGO i3 智能高速打氣機

旁邊的 M 按鈕可以切換充氣壓力的單位，有 PSI、BAR、KPA 與 Kg/cm2，通常需要充氣的東西都會有單位在上面，充氣時請確認單位，可別東西衝爆了！黃色按鈕是上方的 LED 燈開關，夜間打氣時會有需求，但是最好不要遇到需要夜間打氣的狀態啦～

PAPAGO i3 智能高速打氣機

單車公路車的胎壓基本上都是 110 PSI 起，若是用隨身的打氣筒會很吃力，汽車加單車出遊的狀態下，這也會是個打氣的好幫手，可以設定到最高 150 PSI 的胎壓值，我設定 110 PSI 大概也只要 30 秒就可以充氣完成，非常的迅速確實啊！

PAPAGO i3 智能高速打氣機

在收納上有收納袋非常方便了，只是其實機身上還是有收納空間，兩側都有凹槽來藏線，一邊是充氣用的管線。

PAPAGO i3 智能高速打氣機

另外一邊是接上車充用的電線，這條電線的長度是非常足夠的，基本上接在車子前座中間的車充位置，拉到車門外都絕對可以替後輪打氣。

PAPAGO i3 智能高速打氣機

產品使用上有個限制，就是不能連續使用超過 8 分鐘，一開始覺得這也太差了吧～後來發現要連續使用到 8 分鐘也太困難了，在沒有完全洩氣的狀態下，把胎壓補足根本不用到 30 秒，把氣嘴蓋子打開的時間都還比較久。


汽車輪胎打氣實測

PAPAGO i3 智能高速打氣機

汽車 + 單車出遊時也是打氣的好夥伴，夏天到了要出門騎車，電動打氣讓你輕鬆上路。

PAPAGO i3 智能高速打氣機

單車胎壓從非常低到打到 110 PSI 也不過 40 秒的時間。


單車輪胎打氣實測

PAPAGO i3 智能高速打氣機

以上這台 PAPAGO i3 智能高速打氣機簡單的推薦給大家囉！

官方資訊：http://tw.papagoinc.com/Products/CarAccessories/Details.aspx?pid=106

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