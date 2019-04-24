當汽車或摩托車的輪胎沒氣了，你都怎麼處理呢？小米推出的全新產品「米家充氣寶」，除了體積相較一般的電動打氣機來的小之外，也相當有質感，比傳統手動、腳踩的打氣機除了不用踩的汗流浹背之外，米家充氣寶還支援胎壓偵測，衝到設定的壓力後，就會自動停止！有了這個就可以不用靠「感覺」充氣啦！支援多種氣嘴，機車、汽車、腳踏車、球類等通通都能充，這麼實用的神器，家家戶戶都該有一台阿～

△ 機身外觀採用合金壓鑄鋼體黑色霧面設計，上方類似鎖頭上的 U 型曲線是氣管，機身上方具有數字顯示功能，透過上面的數字，可以知道檢測胎壓大小，最高支援 150 psi，可以輕鬆幫愛車輪胎充氣絕對沒有問題！

△ 在電量全滿的狀態下，可以充滿 8 個公路車輪胎，速度上每 3 分鐘就可以充飽一個輪胎！自行車環島旅行、長途踩點絕對要帶一個在身上啊！

△ 你有多久沒有檢查你愛車的胎壓了呢？若能每次都檢查是最好的，雖然現在新車有許多就具備胎壓偵測，當胎壓不足，可以馬上拿出米家充氣寶來支援，根據小米官方數據，在充滿電的狀態下，足夠充飽 5 個輪胎沒問題，6 分鐘就可以充滿一個輪胎！

△ 內建 2000 mAh 電池容量，支援行動電源充電，充飽電的狀態下，可謂機車輪胎充電 6 次，每次一個輪胎充電約 6 分鐘可充滿。在安全性上，它通過過壓力保護測試、氣管拉力強度測試、抗壓測試、氣管靜液壓測試、摔落測試、機心耐久測試等。

△ 內建 LED 照明燈，不管白天、晚上都能輕鬆充電，充電孔採用 microUSB 接孔，目前大陸小米官方網站售價為人民幣 199 元，換算約台幣 914 元，感興趣的朋友目前只能從大陸入手，台灣目前尚未開賣，不過可以先到官網看看詳細資訊！

官方資訊：https://item.mi.com/product/9613.html