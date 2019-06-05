Mac Pro AR 擴增實境，把近 20 萬的 Mac Pro 搬進你的相機，買不起也要裝逼！

2019-06-05 16:32:15 9M87

MacPro AR

WWDC 發布天價一台近 20 萬台幣的 Mac Pro，頂天的規格和價格，讓平民百姓只能遠觀嗎？雖然平常人不會沒事買一台擺在家裡，但是現在可以透過 AR 功能，讓你跟這台貴鬆鬆的 Mac Pro 有最近距離的接觸，就算買不起，也必須傳到臉書上裝逼一番 XD 趕快來看看如何裝逼騙騙朋友吧！沒有看 WWDC 的可以複習一下：Mac Pro 2019 售價約 20 萬，搭配要價約 15 萬的 Pro Display XDR 世界最頂級螢幕，誰用得起這台電腦

MacPro AR

△ 首先你要到 Apple 美國官網，AR 擴增實境的的連結藏身在 Mac Pro 的一段介紹裡面，點擊「View in AR」就可以進入啦，文末當然有幫大家把連結挖出來，先看完步驟在點過去吧！

Mac Pro 出現在相機裡

△ 先說這個功能是 iOS 12 以上的 Safari 內建功能，可以瀏覽副檔名為 .USDZ 的 AR 擴增實境 3D 模型， 透過 iOS ARKit 模擬、定位出 Mac Pro。

目前只支援 iPhone、iPad 使用，小編實測手邊的 iPhone 6 不能使用，有人說要雙鏡頭，但是我用手邊的單鏡頭 iPad 卻能使用，因此推測可能與處理器有關，過舊的處理器可能沒辦法使用 AR 功能，總之用 iPhone 或 iPad 點擊文末的連結，就可以看到上圖的畫面，接著點擊上方的「AR」。

MacPro AR

△ 接著打開相機之後，移動一下 iPhone、iPad 進行定位，定位完畢之後就可以把這台貴重的 Mac Pro 請出來啦！

Mac Pro 擴增實境

△ 請出來之後可以左右走動，仔細的看看 Mac Pro 的細節，走近可以看的更清楚，不過它的外型坦白說，真的有點前衛，不過每次蘋果推出新品時，通常被罵醜的，都越賣越好，像是 AirPods、iPhone X 等，話說好像不只蘋果，Gogoro 3 被說醜，還不是賣到翻掉！好像發現了些什麼～

Mac Pro AR 怎麼用的

△ 可以用 AR 欣賞這台要價近 20 萬的 Mac Pro，好像覺得這樣看就值了，趕快用你的 iPhone 點開連結，跟近期最夯的電腦合照，傳到臉書炫耀一波啦 XD

傳送門：Mac Pro 擴增實境 AR（請用 Safari 瀏覽器開啟）

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