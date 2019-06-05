WWDC 發布天價一台近 20 萬台幣的 Mac Pro，頂天的規格和價格，讓平民百姓只能遠觀嗎？雖然平常人不會沒事買一台擺在家裡，但是現在可以透過 AR 功能，讓你跟這台貴鬆鬆的 Mac Pro 有最近距離的接觸，就算買不起，也必須傳到臉書上裝逼一番 XD 趕快來看看如何裝逼騙騙朋友吧！沒有看 WWDC 的可以複習一下：Mac Pro 2019 售價約 20 萬，搭配要價約 15 萬的 Pro Display XDR 世界最頂級螢幕，誰用得起這台電腦

△ 首先你要到 Apple 美國官網，AR 擴增實境的的連結藏身在 Mac Pro 的一段介紹裡面，點擊「View in AR」就可以進入啦，文末當然有幫大家把連結挖出來，先看完步驟在點過去吧！

△ 先說這個功能是 iOS 12 以上的 Safari 內建功能，可以瀏覽副檔名為 .USDZ 的 AR 擴增實境 3D 模型， 透過 iOS ARKit 模擬、定位出 Mac Pro。

目前只支援 iPhone、iPad 使用，小編實測手邊的 iPhone 6 不能使用，有人說要雙鏡頭，但是我用手邊的單鏡頭 iPad 卻能使用，因此推測可能與處理器有關，過舊的處理器可能沒辦法使用 AR 功能，總之用 iPhone 或 iPad 點擊文末的連結，就可以看到上圖的畫面，接著點擊上方的「AR」。

△ 接著打開相機之後，移動一下 iPhone、iPad 進行定位，定位完畢之後就可以把這台貴重的 Mac Pro 請出來啦！

△ 請出來之後可以左右走動，仔細的看看 Mac Pro 的細節，走近可以看的更清楚，不過它的外型坦白說，真的有點前衛，不過每次蘋果推出新品時，通常被罵醜的，都越賣越好，像是 AirPods、iPhone X 等，話說好像不只蘋果，Gogoro 3 被說醜，還不是賣到翻掉！好像發現了些什麼～

△ 可以用 AR 欣賞這台要價近 20 萬的 Mac Pro，好像覺得這樣看就值了，趕快用你的 iPhone 點開連結，跟近期最夯的電腦合照，傳到臉書炫耀一波啦 XD

傳送門：Mac Pro 擴增實境 AR（請用 Safari 瀏覽器開啟）