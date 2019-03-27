HUAWEI 華為於 2019/3/26 台灣時間晚間 9 點在法國巴黎舉行 P30 系列產品發佈會，這邊 9M87 幫大家整理了 P30 及 P30 Pro 發表會懶人包，此次發表會共有三個重點：拍照、錄影及效能，如果你想知道 P30、P30 重點特色、功能，恭喜你看完此懶人包，就可以完整認識這台目前最強拍照手機，即日起在法國等地上市，P30 6GB + 128GB 售價 799 歐元 ; P30 Pro 8GB + 128GB 999 歐元、 8GB + 256GB 1099 歐元、8GB + 512GB 1249 歐元。

P30 / P30 Pro 拍照

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