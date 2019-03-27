2019 華為發表會懶人包，P30 Pro 即日起上市，售價 799 歐元起

2019-03-27 03:42:37 9M87

HUAWEI P30 錄影功能

HUAWEI 華為於 2019/3/26 台灣時間晚間 9 點在法國巴黎舉行 P30 系列產品發佈會，這邊 9M87 幫大家整理了 P30 及 P30 Pro 發表會懶人包，此次發表會共有三個重點：拍照、錄影及效能，如果你想知道 P30、P30 重點特色、功能，恭喜你看完此懶人包，就可以完整認識這台目前最強拍照手機，即日起在法國等地上市，P30 6GB + 128GB 售價 799 歐元 ; P30 Pro 8GB + 128GB 999 歐元、 8GB + 256GB 1099 歐元、8GB + 512GB 1249 歐元。

P30 / P30 Pro 拍照

HUAWEI P30發表會懶人包
△ 不論是夜拍、望遠鏡頭、微距、手持拍攝等，P30 系列都再度改寫了手機拍照的定義，讓手機拍照來到全新的層次，P30 搭載徠卡 3 鏡頭，分別為 800 萬畫素 3 倍望遠鏡頭 (f/2.4、80mm) + 1600 萬畫素超廣角鏡頭 (f/2.2、17mm) + 4000 萬畫素廣角鏡頭 (f/1.8、27mm) 。P30 Pro 搭載徠卡 4 鏡頭，分別為 2000 萬畫素超廣角鏡頭 (f/2.2、16mm) + 4000 萬畫素廣角鏡頭 (f/1.6、27mm) + 800 萬畫素 5 倍望遠鏡頭 (f/3.4、125mm) + ToF 望遠鏡頭。詳細拍照規格、功能可以參考：HUAWEI P30 / P30 Pro 拍照強力輾壓對手，連銀河都拍的到，DXOMARK 評分 112 分強佔冠軍寶座

P30 / P30 Pro 錄影

HUAWEI P30 錄影功能

△ HUAWEI P30 系列全面提升攝影能力，這次帶來的三個全面的攝影重點通能，第一是超低光源攝影、第二是超穩定防手震畫面、第三是長焦攝影，如果你錯過這次發表會的話，這邊 9M87 幫大家整理出這三個重點功能：低光源攝影、長焦及防手震詳細說明，尤其是超低光源攝影，完全顛覆我對於手機攝影的理解！詳細可以參考：HUAWEI P30 / P30 Pro 影片拍攝 3 個有感升級：超低光源錄影 / 超穩定手持防震 / 長焦攝影

P30 系列 11 個你不能不知道的功能

P30 Pro處理器

△ HUAWEI P30 / P30 Pro 除了在拍照、攝影上提升至全新的境界外，效能也全面提升，兩支手機均搭載 Kirin 980 處理器、新一代螢幕下指紋辨識系統  ( 解鎖速度快 30% )。P30 搭載 3650 mAh 電池容量、6.1 吋 FHD+ OLED 螢幕 (2340 x 1080 )，螢幕比例 19.5 : 9、具備 IP53 防水防塵等級 ; P30 Pro 則搭載 4200 mAh 電池容量、6.47 吋 FHD+ OLED 曲面螢幕 (2340 x 1080 )，螢幕比例 19.5 : 9、具備 IP68 防水防塵等級。P30 Pro 相較前一代 P20 Pro CPU 快了 75%、GPU 快了 76%、NPU 甚至高達 226%！可以說是全面性的提升，這邊幫大家整理了 HUWEI P30 系列發表會中 11 個關於 P30、P30 Pro 的功能

P30 / P30 Pro 售價上市資訊

P30 Pro處理器

△ P30 6GB + 128GB 售價 799 歐元 ; P30 Pro 8GB + 128GB 999 歐元、 8GB + 256GB 1099 歐元、8GB + 512GB 1249 歐元。即日起在法國等地區上市，台灣上市時間有待官方公布。

https://consumer.huawei.com/tw/

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