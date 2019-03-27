HUAWEI P30 / P30 Pro 影片拍攝 3 個有感升級：超低光源錄影 / 超穩定手持防震 / 長焦攝影

2019-03-27 01:44:34 9M87

HUAWEI P30 錄影功能

HUAWEI P30 系列全面提升攝影能力，這次帶來的三個全面的攝影重點通能，第一是超低光源攝影、第二是超穩定防手震畫面、第三是長焦攝影，如果你錯過這次發表會的話，這邊 9M87 幫大家整理出這三個重點功能：低光源攝影、長焦及防手震詳細說明，尤其是超低光源攝影，完全顛覆我對於手機攝影的理解！一起來看看吧～

HUAWEI P30 Pro 錄影功能

△ 此次華為 P30 系列攝影有感升級，分別為超低光源錄影、超穩定手持防震、長焦攝影，不只拍照，連攝影也很強大！

超低光源影片錄製

HUAWEI P30 Pro錄影防手震

△ 畫面中一家人在慶生，當蛋糕上的蠟燭倍吹熄時，P30 Pro 利用超高感光感應器，讓畫面還能保持明亮，其餘 iPhone Xs Max 及 Galaxy S10+ 的畫面幾乎快要黑成一片。

超穩定手持錄影 (AIS + OIS 雙光學防手震)

HUAWEI P30發表會懶人包

△ AIS + OIS 雙光學防手震，讓手持錄影影像更加穩定及完美。

長焦攝影

P30 Pro 錄影

△ 就算距離遙遠，也可以清楚錄下影像，在 5 倍放大下，可以看到上圖的猴子的一舉一動。

HUAWEI P30 錄影功能

△ 10 倍變焦縮時攝影也沒有問題！

雙鏡錄影

HUAWEI P30 Pro長焦攝影

△ 透過兩個鏡頭一起錄影，可以達到遠景、近景同步拍攝，錄遠、錄近一次完成！

攝影能力上，HUAWEI P30 系列最驚豔的就是超低光源攝影，即使在幾乎沒有光源的狀態下，透過超高感光感應器，仍然可以讓畫面保有亮度，這肯定是其它手機目前很難辦到的效果！另外手持防手震、長焦攝影也是錄製影片時會非常需要的功能，所以此次的攝影能力的升級，絕對也是非常有感！

https://consumer.huawei.com/tw/

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