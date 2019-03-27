HUAWEI P30 / P30 Pro 除了在拍照、攝影上提升至全新的境界外，效能也全面提升，兩支手機均搭載 Kirin 980 處理器、新一代螢幕下指紋辨識系統 ( 解鎖速度快 30% )。P30 搭載 3650 mAh 電池容量、6.1 吋 FHD+ OLED 螢幕 (2340 x 1080 )，螢幕比例 19.5 : 9、具備 IP53 防水防塵等級 ; P30 Pro 則搭載 4200 mAh 電池容量、6.47 吋 FHD+ OLED 曲面螢幕 (2340 x 1080 )，螢幕比例 19.5 : 9、具備 IP68 防水防塵等級。P30 Pro 相較前一代 P20 Pro CPU 快了 75%、GPU 快了 76%、NPU 甚至高達 226%！可以說是全面性的提升，這邊幫大家整理了 HUWEI P30 系列發表會中 11 個關於 P30、P30 Pro 的功能：

全面性效能提升

△ P30 Pro 搭載自家 kirin 980 處理器，在效能上 CPU 提升 75%、GPU 提升 46%、NPU 提升 226%！

△ 全面性的效能提升，開啟常用的 15 款 APP 速度，比起對手 iPhone Xs Max 也獲得壓倒性勝利。

雙卡槽設計

△ 雙卡雙待設計，可以是兩張 Nano SIM 或是一張 Nano SIM 加上 NM Card 記憶卡。

△ 雙卡雙待部分，可以做到一張在 VoLTE 通話時，第二張 SIM 卡同時可以 4G 數據傳輸，或者一張 SIM 卡 VoLTE 通話同時，第二張 SIM 卡保有來電功能。這是目前 iPhone Xs Max 及 S10+ 無法做到的。

超大電力，最長續航 11.1 小時

△ P30 Pro 則搭載 4200 mAh 電池容量，最長可續航 11.1 小時 ; P30 搭載 3650 mAh 電池容量，最長可續航 10 小時。

40W 超級快充，30分鐘充滿 70% 電量

△ P30 Pro 充電半小時，即可充滿 70% 電量，比 iPhone Xa Max 充電快上 440%，安全上同樣通過德國萊茵認證。

15W 無線快充

△ P30 系列的 15W 無線快充，甚至比 iPhone 的有線充電還快 140%！

承襲無線反向充電

△ 可以幫生活中各式無線充電電器，進行反向無線充電。

EMUI 9.1 作業系統

△ 基於 Android 9 的 EMUI 9.1，在操作手式上，有了更直覺的操作優化。

全新 HUAWEI 3D 建模

△ 運用 ToF 深度鏡頭，可以更精確的掃描物體的深度資訊，建立 3D 模型。

HUAWEI Share OneHop 觸碰電腦照片一秒傳輸

△ 這是相當方便的功能，手機觸碰電腦，剛剛拍攝的照片，即可直接傳輸到電腦資料夾中做編輯。另外手機剪貼簿也可以與電腦共用，甚至可以輕鬆點擊手機，錄至電腦即時畫面，更快速的分享資訊！

手機放在跑步機上，即可追蹤距離、步數、時間、卡路里等資訊

△ 無須穿戴任何智慧型裝置，開啟 HUAWEI 健康 APP，可直接偵測跑步機實時資訊，包含：距離、步數、時間、卡路里等。

手機就是車鑰匙

△ 攜帶華為手機，即可替車開門，手機就是車鑰匙，目前可應用在 Audi 7 款車型中，未來將會開放更多車廠、及車款使用。

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