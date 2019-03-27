HUAWEI 在法國巴黎發表會結束，HUAWEI P30 及 P30 Pro 在拍照上，又再度超越了自己，不論是夜拍、望遠鏡頭、微距、手持拍攝等，都再度改寫了手機拍照的定義，讓手機拍照來到全新的層次，P30 搭載徠卡 3 鏡頭，分別為 800 萬畫素 3 倍望遠鏡頭 (f/2.4、80mm) + 1600 萬畫素超廣角鏡頭 (f/2.2、17mm) + 4000 萬畫素廣角鏡頭 (f/1.8、27mm) 。P30 Pro 搭載徠卡 4 鏡頭，分別為 2000 萬畫素超廣角鏡頭 (f/2.2、16mm) + 4000 萬畫素廣角鏡頭 (f/1.6、27mm) + 800 萬畫素 5 倍望遠鏡頭 (f/3.4、125mm) + ToF 望遠鏡頭，文中提供更詳細拍照成像範例、技術規格。

設計與外觀

△ P30 搭載 3650 mAh 電池容量， P30 Pro 則搭載 4200 mAh，與對手蘋果 iPhone XR 及 iPhone Xs Max 的 2942 mAh、3174 mAh 都還高出不少。

快 30% 新一代螢幕下指紋辨識

△ 兩支手機均搭載新一代螢幕下指紋辨識系統，解鎖速度快上 30%。

流線設計、精雕切邊工藝

△ 機身採用流線型設計，使用精美的切割工藝製造而成，中框則使用航太材質合金打造，兼具堅固與輕薄。

△ 機背採用 9 層光學奈米顏料塗層，厚度大約只有紙的 100 分之 1 薄。

無聽筒設計，螢幕下發聲技術

△ P30 Pro 瀏海採用水滴型瀏海，聽筒的部分改由螢幕發聲技術取代，因此最上方只有水滴型瀏海，並沒有聽筒。水滴瀏海的寬度只有 6.64mm 寬。讓螢幕的延伸視感極為廣泛。

極窄螢幕邊框

△ P30 及 P30 Pro 螢幕及窄邊框，與 iPhone XR 及 iPhone Xs Max 比較，螢幕邊緣更窄、更小。

同樣螢幕尺寸卻有更好掌握的機身

△ 最後連寬度都要跟 iPhone 比較，同樣是 6.1 吋的 P30 寬度 71.4mm 相較 iPhone XR 75.7mm 窄了超過 4mm，而 P30 Pro 寬度 73.4mm 相較 iPhone Xs Max 77.4mm 也窄了 4mm。

螢幕配置

△ HUAWEI P30 搭載 6.1 吋 FHD+ OLED 螢幕 (2340 x 1080 )，螢幕比例 19.5 : 9，具有高對比、低耗電量的特性，搭載螢幕下指紋辨識系統，具備 IP53 防水防塵等級。

△ HUAWEI P30 Pro 則搭載 6.47 吋 FHD+ OLED 曲面螢幕 (2340 x 1080 )，螢幕比例 19.5 : 9，同樣具有高對比、低耗電量的特性，搭載螢幕下指紋辨識系統，還具備 IP68 防水防塵等級

台灣上市四種顏色

△ 不管 P30 或是 P30 Pro 都有五種顏色，赤茶橘、天空之境、極光色、亮黑色及珍珠白，但台灣只上四個顏色，沒有珍珠白。

P30 相機配置

△ P30 搭載徠卡 3 鏡頭，分別為 800 萬畫素 3 倍望遠鏡頭 (f/2.4、80mm) + 1600 萬畫素超廣角鏡頭 (f/2.2、17mm) + 4000 萬畫素廣角鏡頭 (f/1.8、27mm) ，鏡頭下方設有閃光燈、雷射發射器、雷射接收器。

P30 Pro 相機配置

△ P30 Pro 搭載徠卡 4 鏡頭，分別為 2000 萬畫素超廣角鏡頭 (f/2.2、16mm) + 4000 萬畫素廣角鏡頭 (f/1.6、27mm) + 800 萬畫素 5 倍望遠鏡頭 (f/3.4、125mm) + ToF 望遠鏡頭，望遠鏡頭負責處理畫面景深資訊。

世界第一台採用 RYYB 感應器手機，重新定義數位感應器

△ P30、P30 Pro 為世界首度採用 4000 萬畫素 RYYB 1/1.17 吋感應器的手機，重新定義過去 40 年來所使用的 RGGB。採用這種全新設計的 RYYB 感應器，可以多吸收 40% 的光源進入。比起 iPhone Xs Max 及 Samsung Galaxy S10+ 的 1200 萬畫素 2/55 吋 RGGB 要大上 125%。

AIS、OIS 雙防手震技術

△ 為了讓低光源的成像表現更出色， P30 系列搭載 AIS+OIS 雙防手震技術。

P30 Pro 達最高值 ISO 409600

△ 相較於對手 iPhone Xs Max 及 Galaxy S10+，P30 Pro ISO 達到 409600、P30 ISO 204800，對手完全看不到車尾燈，這樣的高 ISO 可以讓照片有什麼不同呢？請看以下幾張圖示：

△ 在光源微弱至 1 Lux 時，P30 Pro 可以只用一張照片 (非長曝) 拍出上圖的畫面，對手 iPhone Xs Max 及 Galaxy S10+則是完全一片漆黑。

△ 有滿天的星星，HUAWEI P30 系列可以透過專業模式的長曝光，幫我們記錄下完美的星空，甚至連極光也可以輕鬆捕捉。

銀河都拍的到

△ 這張圖華為將嘲諷開到最大，戲謔 Galaxy S10+ 拍不到 Galaxy (銀河)，可以看到 P30 Pro 在專業模式長曝 30 秒、f/1.6、ISO 1600 下竟然可以拍出如此驚人的銀河照片！

業界領先 HUAWEI AIS 防手震，手持免三角架拍出潺潺水流

△ 在以往，要拍出涓涓細流的水流感，必須開啟長曝+三腳架才能成功營造出來，業界領先的 HUAWEI AIS 防手震技術，竟然可以在手持的狀態下，拍出潺潺水流的樣子！可以看到下圖無三腳架，用手持拍出的水流效果：

P30 最高可達 30 倍數位變焦

△ P30 所搭載的 800 萬畫素 OIS 光學防手震光學鏡頭，可讓 P30 做到 3 倍光學變焦、5 倍混和變焦及 30 倍數位變焦。

△ 上圖是華為 P30 10 倍數位變焦的成像效果。

P30 Pro 潛望鏡 OIS 光學防手震結構設計，焦段可達 16mm-1343mm

△ P30 Pro 潛望鏡 OIS 光學防手震結構設，讓 P30 Pro 可以做到 5 倍光學變焦、10 倍混和變焦、50 倍光學變焦！這讓夜晚的 10 倍變焦，拍出來的照片，在細節上都能保留的相當完整！請見下圖：

P30 Pro 50 倍數位變焦

△ 搭配 50 倍數位變焦，在遠方拍攝，連鐵塔上的字放大後都看的一清二楚！

△ 在自動模式下，人人都可以拍出又大又圓的月亮。左右為對手對照圖。

△ 甚至在發表會現場就直接演示給大家看，在全場燈光全部關閉的情況下，上圖中最左邊為 iPhone Xs Max、中間為 Galaxy S10+，完全只能拍到一片漆黑，而最右邊的 P30 Pro，卻能拍出像是燈光充足的照片！視覺上完全超過肉眼的感光程度～

HUAWEI ToF 深度感測鏡頭

△ P30 Pro 的第四顆 ToF 鏡頭，負責獲取圖像中的深度資訊，讓虛化背景的處理能夠更精準。

△ 以人像模式拍攝後，放大髮絲邊緣，在 ToF 深度鏡頭的輔助下，可以清楚讓髮絲呈現，而不會被吃掉。

超廣角鏡頭

△ 兩支手機 P30 / P30 Pro 均搭載超廣角鏡頭，拍照怎麼拍、怎麼美！

△ 比起 iPhone Xs Max，在同樣的拍攝距離下，可以捕捉更多的畫面。

能屈能伸！2.5cm 超微距攝影。

△ 除了 50 倍數位變焦之外，P30 系列也支援 2.5 公分微距攝影，近觀物體的表面，也能清晰捕捉。

3200 萬畫素 AI HDR+ 自拍鏡頭

△ 除了主鏡頭厲害之外，自拍鏡頭也搭載了 3200 萬畫素 AI HDR+ 技術，不管怎麼拍都好看！

DXOMARK 獲 112 分，全世界手機市場拍照評比冠軍

△ 拍照手機，只有華為能超越華為，P30 Pro 以 112 高分，獲得拍照評比第一名，HUAWEI 手機強佔 DXOMARK 排行榜！

綜合來說，HUAWEI P 30 系列的拍照能力，只有自己能超越自己，每次發佈都來到更高一個境界。論拍遠，P30 Pro 最高來到 50 倍數位變焦 ; 論拍近，達 2.5 公分超微距拍攝 ; 論夜拍，ISO 來到 409600 銀河都拍的到 ; 論炫技 ; AIS 手持拍攝娟娟水流，連角架都省了 ; 論拍廣，搭載超廣角鏡頭還挑剔什麼 ; 論景深，P30 Pro 的 ToF 景深鏡頭，連你的髮絲都不放過 ; 論拍美，自拍 3200 萬 AI HDR+ 讓你怎麼拍都好看。如果你在找一支世界目前最好的拍照手機，沒有第二支，選華為 P30 系列唯一正解。

https://consumer.huawei.com/tw/phones/p30-pro/