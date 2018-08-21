對於三星一直在研發可折疊式螢幕手機的傳聞不斷，國外網站傳出了可折疊式螢幕的 Galaxy F 渲染圖，F 代表的可能是 Flip 翻轉或是 Fold 折疊之意，因為 Galaxy F 螢幕可以折疊，因此三星可以藉此將 Galaxy S9+ 的長寬比從 18.5 : 9 硬是擴展成 21 : 9，分辨率為 1440 x 3360，這樣的比例適合常常追劇看電影的人，螢幕尺寸可能落在 7.3 吋左右，螢幕可折疊式的 Galaxy F 若真的發表，肯定會成為手機界的新興話題啊！
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△ 從圖片中可以看出，Galaxy F 螢幕並無法完整 180 度折疊，因為完全的折疊對於螢幕來說或許是一種傷害，所以螢幕的中央折疊處，有個折疊緩衝的裝置，來確保螢幕不會被折壞。
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△ 從渲染圖看來，機身背後並沒有指紋辨識配置，因此有可能會採用螢幕下指紋辨識或臉部辨識系統來完成解鎖，另外可以看到螢幕其中一方同樣保有下巴，因此可以合理猜測是為自拍鏡頭保留空間，機背若採用雙鏡頭配置，大家應該也不會感到驚訝～
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△ Galaxy F 是三星的重點產品，定位上應該會是高規格、高價格的旗艦機，因此並不是一個大眾定位的產品，Galaxy F 是三星向全世界展現自家能力的產品，據傳將會在 2019 年 1 月左右發布，目前專利有了、渲染圖也出來了，看來是萬事俱備，非常期待 Galaxy F 的發佈，給沉寂已久的智慧型手機市場，來一顆震撼彈吧！
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