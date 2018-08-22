為什麼 Google 會知道我最近逛什麼網拍？你有想過你在網路上看到的廣告，是 Google 操控的嗎？除了瀏覽 Google 網頁之外，你在其他網站，例如你現在正在看綠色工廠，或是你用的手機應用程式，三不五時就跳廣告出來，其實這些都是這些平台與 Google 合作刊登的廣告。先別覺得害怕或困擾，Google 是合理取用你所瀏覽過的網頁，整合你所搜尋過的關鍵字 ，也就是紀錄了你上網的習慣，再將適合你的廣告投放給你。如果你不想要將自己在網路上的行為被 Google 紀錄，進而成為投放廣到的參考數據的話，來來來，請你接著看下去。
△ 這些就是 Google 透過以往我在網頁上的活動行為所判定的「我的興趣偏好」。
△ 如果你不想將自己在網路上的行為被 Google 分析，這裡也可以停用廣告個人化的功能，如紅色框框處。
△ 停用個人化廣告功能鈕點下去後，會看到這個訊息彈出，寫明了你還是會看到廣告，只是 Google 不會搜集你在其他地方留下的喜好資訊，便不會推給你最合適的廣告。
△ 廣告個人化還有一個更多選項，簡單來說就是你同意了 Google 廣告個人化，但你不想讓 Google 把你的數據提供給外面的平台，也就是說你的手機 App 以及在 Google 外的網站出現的廣告不是以 Google 搜集你的數據來顯示的。
網路廣告是大多廠商願意嘗試的曝光管道，有了 Google 這個全世資訊龍頭的大數據分析，能將最精確的廣告內容顯示給消費者，消費者也不只是被分析的數據而已，有了個人化廣告管理，我們也能自由決定是否要提供 Google 我們的網頁行為數據，其實我覺得也能反觀自己平常到底都在網路上看哪方面的資訊，透過 Google 廣告來了解一下自己，也是滿有趣的呀～
Google 廣告設定：https://adssettings.google.com/authenticated
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