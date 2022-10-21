怎樣才能在 iPhone 中將勾選的照片全部套用濾鏡與色彩效果？就讓我們透過 iOS 16 照片 App 內鍵「拷貝編輯項目」功能來搞定吧！自從將 iPhone 手機升級到 iOS 16 之後，1變多了許多有趣又方便的新功能，像是摳圖功能、自訂鎖定螢幕、WiFi 密碼查詢等等，不過今天要介紹的「拷貝編輯項目」功能既厲害又方便，可以讓你輕鬆批量將照片套用任何濾鏡以及色彩，怎麼實際上怎麼操作呢？就讓我們往下看詳細操作介紹吧！

iOS 16 相簿內鍵「拷貝編輯項目」功能使用教學

首先，請在「照片」App 中點選一張照片。

接著點擊「編輯」，選擇你要的濾鏡以及色彩效果。

接著點選右上角的「...」>「拷貝編輯項目」>「完成」。

接下來我們可以選擇其他照片，並點選編輯旁邊的「...」>「貼上編輯項目」，這樣該照片就會直接套用你剛選擇的濾鏡與色彩效果囉。

若你想一次將多張照片同時套用照片濾鏡與色彩效果的話，請先將要處理的照片全都勾選起來，並點擊右下角的「...」>「貼上編輯項目」便可全部套用。

若你覺得照片最後呈現效果不滿意的話，請選取剛勾選的照片，點擊右下角「⋯」>「回復原狀」便可全部回復原樣囉！以上就是這次 iOS 16的批量套用照片濾鏡與色彩功能介紹， 是不是很方便又快速呢！還沒更新至 iOS 16 的朋友趕緊更新體驗一下吧！