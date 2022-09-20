之前曾介紹過 Waifu2x Extension GUI 3.93.01 透過深度機器學習，對圖片影片GIF進行無損放大，所以現在很多動畫都可以透過工具來提升畫質，這次要跟大家分享的是可以即時提升動漫畫質的撥放器 MPV + Anime4K 的應用方式，在播放底解析度動漫畫卡通時，只要簡單透過 Ctrl+1、Ctrl+2、Ctrl+3、Ctrl+4、Ctrl+5 與 Ctrl+6 就可以看到畫質提升的效果，線條畫面會更俐落更清晰，所有設定都替大家一次打包完成，有興趣的朋友可以直接到文末下載免安裝版。

來源資訊有提供設定的方式，包含下載 MPV 播放器與 Anime4K 的外掛，還有加入快捷鍵參數與設定等等，若對操作方式感到興趣，也可以自己從檔案裝的文件去學習，而文末的免安裝版是一起打包好的，理論上可以直接執行，接下來參考各種畫面提升的效果吧！



原始畫質（Ctrl+0 可以切換為原始畫質）



Ctrl+1



Ctrl+2



Ctrl+3



Ctrl+4



Ctrl+5



Ctrl+6

一張圖片一張圖片看，可能看不出什麼效果，最後再加碼一張動態圖檔，就可以看到六種效果都是不同的，大家實際去播放影片更可以感受到唷！

https://mpv.io

免安裝版：

mpv 20220918 Anime4K.7z（GOOGLE下載）

mpv 20220918 Anime4K.7z（1DRV下載）

mpv 20220918 Anime4K.7z（MEDIAFIRE下載）

mpv 20220918 Anime4K.7z（RAPIDGATOR下載）

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