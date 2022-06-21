想將滑鼠限定在螢幕某區域怎麼做？小編最近發現 Lock Cursor 滑鼠鎖定工具就可以辦到，像是展示電腦、電腦測驗等情境，想要限制使用者滑鼠移動範圍時，Lock Cursor 都能辦到，可以自訂螢幕鎖定的範圍，鎖定後滑鼠就只能在特定區域移動，如果你也有滑鼠限定區域的需求，趕快將這款免費的工具收下吧。

小編將 Lock Cursor 載點放在文章後方，下載並安裝之後就可以開啟。

安裝完成後，Lock Cursor 會常駐在右下角的工具列中，點擊就可以開始使用，將滑鼠限制在範圍中點擊或移動。

接著我們會看到滑鼠變成可拖曳的十字形狀，這時候就可以按住滑鼠畫出你要讓滑鼠限制的範圍囉。

限制的滑鼠效果會像上方影片展示的一樣。

放開滑鼠後，就可以發現滑鼠已經被限制在特定區域啦，限制後只能在該區域移動或點擊，其它範圍滑鼠是無法滑進去的，如果要取消鎖定的話點擊左上方的紅色鎖頭就解鎖啦。當然你也可以進入設定，將紅色鎖頭圖示關閉，這樣使用者就不知道要如何解鎖啦，成功被你困在小框框內，載點放下方有需要的朋友趕緊收下吧。

https://digola.com/lockcursor.html

免安裝版：

Lock Cursor Tools 6.1.7z（1DRV下載）

Lock Cursor Tools 6.1.7z（GOOGLE下載）

Lock Cursor Tools 6.1.7z（MEDIAFIRE下載）

Lock Cursor Tools 6.1.7z（RAPIDGATOR下載）

Lock Cursor Tools 6.1.7z（MEGA下載）

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