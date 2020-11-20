excel 2010打勾符號

Excel 如何插入打勾、打 X 符號？這還不簡單？不就「插入」>「符號」>「選擇打勾 / 打X」，雖然這樣也行，不過小編想跟大家分享的是更快的方式，用一秒就能夠完成，甚至要「有框線的勾勾」、「有框線的 XX」通通沒問題，這個方式 10 個人有 9 個人不知道，學起來之後就能夠輕鬆替表格加入勾選符號，文末也附有這次教學的關鍵要素載點，有需要的朋友可以下載起來使用，話不多說我們開始吧。另外提升 Excel 辦公效率的 11 個精選快速鍵，也是相當熱門的教學，有需要的朋友可以學起來。 

excel 2010打勾符號

Key Excel 表單時，常常會需要確認一些項目，像是物品請領單、人員確認表、出席確認表等，需要插入勾選、打叉符號時，有沒有更快速的方法？

Excel 打勾 字體

今天要跟大家分享的方式是透過「字型」的方式來「一秒插入」，選擇 Wingdings 2 字型，如果你的電腦沒有的話，文章最後方有提供字體載點給大家。

excel 2016打勾符號

選擇完畢之後，就能夠用鍵盤一鍵輸入打勾、打 X 符號。

Excel打勾

對照表打在上方給大家參考，打勾對應大寫英文字母 P、帶框打勾大寫英文字母R、打 X 是大寫英文字母 O、帶框的打 X 則是大寫英文字母 S。這樣就能夠一秒插入符號，幫各位節省時間、增加辦公效率囉，字體在下方，沒有的朋友趕快載起來吧。

Wingdings 2 字型下載：
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