iPhone 使用者看過來，iCloud 每天跳出空間不足，讓你的耐心也快要不足了嗎？蘋果與台灣 3 大電信：中華電信、台灣大哥大及遠傳電信合作，分別推出免費兌換 3 個月 iCloud 50GB 空間，不論你用的是哪家電信都能換，三家免費期限疊加起來就是免費 9 個月，各位 iPhone 使用者趕快兌換起來，雖然 iCloud 50GB 可能還是不夠用，不過比起原本的免費容量只有 5GB 整整多出 10 倍，還是相當有感覺的。

三大電信兌換連結分別是：三個電信的兌換動作一模一樣，同樣的動作作三次，小編用中華電信作為示範，請用 iPhone 點開上方三個連結，就能夠進行兌換，不需要電信方的驗證也能成功兌換免費 iCloud 50GB 空間。

兌換完成之後回到 iCloud 可以看到原本的 5GB 已經變為 50 GB。

每個電信免費期間為 3 個月，三個疊加後共為 9 個月的 50GB iCloud 容量。不過要注意的是，期限到了會進行續訂收費，因此建議兌換到免費空間後，就進行降級，這樣到時候就不怕忘記，不小心被收費囉。

降級位置可以到「設定」裡面找到 iCloud，點擊「變更儲存空間方案」>「降級選項」，選回 5GB 即可。變更之後還是會保有 50GB 的免費空間，差別在於日期到之後不會被自動扣款，連結替大家準備在下方，Apple 難得有這樣的好康，不去兌換對不起自己～

iCloud 免費 50GB 兌換連結：

