icloud 免費空間兌換

iPhone 使用者看過來，iCloud 每天跳出空間不足，讓你的耐心也快要不足了嗎？蘋果與台灣 3 大電信：中華電信、台灣大哥大及遠傳電信合作，分別推出免費兌換 3 個月 iCloud 50GB 空間，不論你用的是哪家電信都能換，三家免費期限疊加起來就是免費 9 個月，各位 iPhone 使用者趕快兌換起來，雖然 iCloud 50GB 可能還是不夠用，不過比起原本的免費容量只有 5GB 整整多出 10 倍，還是相當有感覺的。

iCloud 免費 50GB

三大電信兌換連結分別是：

三個電信的兌換動作一模一樣，同樣的動作作三次，小編用中華電信作為示範，請用 iPhone 點開上方三個連結，就能夠進行兌換，不需要電信方的驗證也能成功兌換免費 iCloud 50GB 空間。

icloud 免費空間兌換

兌換完成之後回到 iCloud 可以看到原本的 5GB 已經變為 50 GB。

icloud 中華電信

每個電信免費期間為 3 個月，三個疊加後共為 9 個月的 50GB iCloud 容量。不過要注意的是，期限到了會進行續訂收費，因此建議兌換到免費空間後，就進行降級，這樣到時候就不怕忘記，不小心被收費囉。

icloud 台灣大哥大

降級位置可以到「設定」裡面找到 iCloud，點擊「變更儲存空間方案」>「降級選項」，選回 5GB 即可。變更之後還是會保有 50GB 的免費空間，差別在於日期到之後不會被自動扣款，連結替大家準備在下方，Apple 難得有這樣的好康，不去兌換對不起自己～

iCloud 免費 50GB 兌換連結：

iCloud 免費 50GB 連續 9 個月，蘋果難得大放送，請立馬手刀領取 相關文章

    li

訪客留言

iCloud 免費 50GB 連續 9 個月，蘋果難得大放送，請立馬手刀領取 參考資料

Apple 與台灣電信合作，最高可獲得 iCloud 免費試用 9 個月（任何電信都能兌換） - LINE購物
不過免費版的 5GB 真有點少，很容易就滿，如果你不曾申請過 iCloud，那最近有一個非常好的消息，Apple 與台灣三大電信合作，各提供免費 3 個月的 50GB 試用，而且更棒的事，Apple 不會檢查你是哪家電信公司，意味著無論你是申請台灣大哥大、遠傳、 ...
iCloud - Apple (台灣)
iCloud 內建於每部 Apple 裝置中，它能自動儲存所有的照片、檔案、備忘錄及更多資料，確保安全無虞，並能讓你隨時取用。
【免費】Apple 蘋果聯手台灣三大電信放送3 個月iCloud 升級 ...
3 天前 — 換句話說，50GB 儲存空間的優惠時間累計後最多可長達9 個月！ ... 網站名稱：三個月免費升級iCloud 儲存空間 ... 取得免費使用代碼及兌換教學.
iCloud 與台灣電信三雄合作，不論你是哪家電信都可以免費 ...
20 小時前 — 兌換iCloud 共九個月免費使用 ... 比如點進中華電信的連結，會出現這頁面，按下方的50GB 往下進行。 ... 最後一次兌換完後，為了避免自己到期後忘記降級，你可以先選擇空間 ... 聊天記錄轉移教學，Android 與iPhone 跨系統互轉教學（適用Android 7.0 以上版本） &middot; Excel 小教室– 如何每隔一行插入N 空行？
iCloud 儲存空間方案和價格- Apple 支援 - Apple Support
2020年5月4日 — 當您註冊使用iCloud 時，可自動獲得5 GB 的免費儲存空間。 ... 有總計50 GB、200 GB 或2 TB 的儲存空間可供選擇。 ... 在您升級後，我們會每個月向您收取費用。1請參閱下列各國家或地區的每月價格和方案。 ... 50GB：9 kr
MEGA 超大 50 GB 免費雲端硬碟註冊、下載教學
早期使用免空的朋友，一定對於 MegaUpload 不陌生，曾經是全世界最多人使用的免費空間，卻在 2012 年遭到美國政府以侵犯著作權為由強制關閉網站運作，創辦人不但因此而被逮捕，更對免費空間生態產生重大影響，而 MEGA 總算在今年年初捲土重來，不過已經沒有當年的 ...
iCloud怎樣訂閱最省錢？：從50GB到海量2TB，省錢升級容量靠這招 | T客邦
從簡單的數學計算來看，今年的 iPhone Pro 64G 和 256G 空間相差約200GB、價差為5,500元，換算成月租 iCloud 200GB 方案約可用61個月(5年)，若以平均3年換機頻率換算，選擇 iPhone Pro 256GB 定價是41,500元，而 iPhone Pro 64GB加上 iCloud 200GB 乘 ...
免費兌換 iCloud 50GB 空間九個月！三大電信合送 iCloud 空間領取 - 蘋果仁 - 你的科技媒體
日前在皮樂的臉書上看到，蘋果與三大電信（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）合作，分別贈送用戶 50GB 的 iCloud 空間三個月免費領取；但由於 iPhone 不會檢查你是哪個電信商的，因此大家可以一次把三個電信贈送的空間都兌換起來，擁有 50GB 九個月的免費試用，試 ...
輕鬆領取、即刻享用！升級50GB iCloud 儲存空間享三個月免費 ...
iCloud 儲存空間三個月免費升級優惠由Apple 提供，僅限使用50GB 方案，並限新客戶或現為免費5GB iCloud 儲存空間方案客⼾首次升級始可兌換。 * 三個月免費&nbsp;...
Apple 與台灣電信合作，最高可獲得 iCloud 免費試用 9 個月（任何電信都能兌換）｜Zi 字媒體
對於 iPhone 使用者來說，我們都會推薦開啟 iCloud 備份，操作超簡單，所有動作都是在背景執行，未來換新 iPhone 時，也只需要登入同一個 Apple ID，所有資料就會自動同步過去，即便是不太懂科技產品的人也能輕...